Il significato occulto del termine COVID

COVID -19 dovrebbe essere un acronimo proveniente da Corona Virus Disease e l’anno in cui è

stato registrato per la prima volta, 2019. Tuttavia, cosa succede se indaghiamo su COVID secondo il suddetto Dolly / Ylod / ד ו ל י algoritmo?

È probabile che le lettere ebraiche invertite non restituiscano nulla di significativo, giusto? Dopotutto Dolly avrebbe potuto essere solo una bizzarra coincidenza.

Ebbene, coincidenza o no, secondo la stessa regola, COVID diventa DIVOC trascritto come ק ו ב י ד in ebraico e in realtà significa qualcosa – significa possesso da parte di uno spirito maligno. (La parola è trascritta in inglese come dybbuk, be v rappresentata attraverso lo stesso carattere ebraico, Bet -) ב.

Per capire meglio cos’è un dybbuk lo faremo presentare non meno di un’autorità come il professor Yoram Bilu, professore di sociologia e antropologia presso l’Università Ebraica di Gerusalemme e destinatario del prestigioso Israel Award nel 2013. Secondo Bilu:

“Il termine dybbuk (dibbuq) è stato usato nei circoli mistici ebraici per designare lo spirito di una persona morta, un noto peccatore nella sua vita, che ha preso possesso temporaneo di un essere umano (…) il possesso di dybbuk è stato sempre concepito come un’afflizione o un la malattia e l’agente possessore un pericoloso intruso straniero che doveva essere espulso. (…) L’esorcista è sempre stato un rabbino venerato che ha confrontato lo spirito con varie misure religiosamente informate utilizzate in un ordine fisso e graduale. ”

Citando le opere del famoso cabalista Gershom Sholem, Bilu sottolinea che “i dybbuk, i demoni

o le anime malvagie possedevano qualche creatura infelice o malata di mente”.

I dybbuk sembrano prendere di mira principalmente donne e bambini e “l’intensificazione emotiva o l’eccitazione” sono i prerequisiti per tale possessione demoniaca. Bilu conclude:

“Il possesso di Dybbuk ha lasciato la vittima come un oggetto passivo, temporaneamente privo di autocoscienza e senza autocontrollo nei confronti di due autorità esterne: lo

spirito possessivo che ha privato il posseduto della sua identità individuale e il rabbino-esorcista che ha costretto il spirito di partire ”

I dybbuk sono motivi ricorrenti nel folclore ebraico così come nell’arte, nei film e nelle rappresentazioni teatrali.

