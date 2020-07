Il settore delle arti del Regno Unito riceverà 1,5 miliardi di sterline dal governo

Tempo di lettura: 1 minuto

Il denaro verrà suddiviso in tutta l’Inghilterra, costituito da £ 270 milioni in prestiti, £ 880 milioni in sovvenzioni e £ 100 milioni destinati al sostegno del patrimonio inglese e delle istituzioni culturali nazionali in Inghilterra.

Scozia, Galles e Irlanda del Nord riceveranno rispettivamente 97 milioni di sterline, 59 milioni di sterline e 33 milioni di sterline, con 120 milioni di sterline destinate al riavvio della costruzione di infrastrutture culturali e progetti di costruzione del patrimonio.

I regolamenti della riapertura del settore delle arti dello spettacolo sono attualmente in discussione presso la Camera dei Comuni, con l’intenzione che l’industria ripartirà presto, ma a porte chiuse.

Ulteriori annunci da parte del governo sono attesi nei prossimi giorni, ma speriamo solo che questa iniezione di liquidità sia sufficiente.

Reporter Freelance Europa – Mail, redazione@reporterspress.it