Il sangue blu del granchio, a ferro di cavallo, costa 60.000 dollari al litro

Il granchio a ferro di cavallo è un fossile vivente perché impiega 450 milioni di anni di presenza sulla Terra, ma in appena un paio di decenni gli esseri umani sono diventati una delle più grandi minacce alla loro esistenza. Negli anni ’60, gli scienziati hanno scoperto che il sangue del granchio a ferro di cavallo può essere utilizzato per rilevare anche la più piccola quantità di batteri nocivi. Da allora, l’industria farmaceutica lo usa per garantire che le nostre iniezioni, i vaccini e gli impianti chirurgici non siano contaminati.

Poi, ogni anno, sulla costa orientale degli Stati Uniti, 500.000 di questi granchi sono catturati, pulito e misurato e poi sono stati rimossi per un terzo del loro sangue blu. Lo stesso è fatto sulle coste orientali del Messico e della Cina. La domanda per il loro sangue è alta, si chiama oro blu e circa quattro litri potrebbero valere fino a $ 60.000.

I granchi a ferro di cavallo vengono rimessi in mare poco dopo il sanguinamento, ma si stima che il 15% muoia a causa del processo. Se aggiungiamo il suo uso come esca, perdita di habitat e aumento dei livelli dell’oceano attribuibili alla crisi climatica, alcuni stimano che la popolazione di questo granchio sia crollata dell’80% in 40 anni.

Tuttavia, esiste già un modo per fermare la sua scomparsa, almeno a causa dell’estrazione del suo sangue. Quasi due decenni fa, un professore della National University di Singapore ha creato una soluzione sintetica che può essere più efficace del sangue del granchio a ferro di cavallo, per garantire che i nostri dispositivi medici siano sicuri. È anche più economico.

