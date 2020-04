Il respiratore N95 nasce nella notte dei tempi del “Miasma”

Tempo di lettura: 3 minuti

La storia del respiratore N95 risale molto all’età del Rinascimento, molto prima che l’umanità comprendesse appieno il concetto di batteri e contagio. Una volta usato per bloccare i cattivi odori e l ‘”aria corrotta”, da allora si è evoluto l’uso di equipaggiamento protettivo, consentendo l’invenzione di maschere N95 che si adattano perfettamente al viso per filtrare il 95% delle particelle sospese nell’aria, compresi i virus, rendendolo il dispositivo sanitario più significativo e ricercato del primo secolo in tempi di crisi.

Derivanti da una teoria medica ormai obsoleta nota come “miasma”, i nostri antenati credevano che le malattie trattenute – come il colera, la clamidia o la Morte Nera – fossero causate da una forma nociva di “aria cattiva”, che emanava dalla materia organica in decomposizione.

Convinto che l’evitamento dell’olfatto potesse garantire l’immunità, nacquero le famigerate maschere di peste piene di incenso del 1600.

Simile a grandi becchi di uccelli con due porte per narici ai bordi, la maschera inizialmente utilizzata dai medici che hanno identificato la peste e contrassegnato gli infetti toccandoli con un bastone, è rimasta parte integrante della prima pratica medica per almeno 200 anni, al 1897 quando furono inventate le prime maschere chirurgiche.

Proprio come quelli usati oggi, le prime maschere chirurgiche non sono state progettate per filtrare le malattie trasportate dall’aria, ma sono invece necessarie per mantenere una sottile barriera per impedire ai medici di trasferire accidentalmente i germi dalla tosse o dallo starnuto sulle ferite durante le procedure.

Pensate per uno scopo molto diverso, le maschere chirurgiche sono inefficienti nella protezione contro malattie altamente contagiose e letali – non solo sono realizzate con materiali diversi; si adattano vagamente al viso, permettendo alle particelle di penetrare nell’infiltrazione laterale, a differenza dei respiratori che creano una chiusura ermetica per filtrare l’inalazione.

Inventato da Lien-teh Wu, un medico della corte imperiale cinese durante la peste manchuriana del 1911, che esplose attraverso le giurisdizioni politicamente complesse della Cina settentrionale e della Russia. Espandendosi su maschere chirurgiche preesistenti, il respiratore rivoluzionario è stato costruito con materiali economici e in pronta consegna, come garza, cotone e diversi strati di tessuto – che attraverso test empirici, si sono dimostrati efficaci nel raggiungere i risultati desiderabili a cui ci associamo l’N95 oggi.

Indossato da personale medico, soldati, minatori e persino dalla gente comune, il respiratore N95 è un discendente del design originale di Lien-teh Wu e considerato uno strumento obbligatorio di salvataggio. Subendo innumerevoli aggiornamenti sin dal suo inizio, i respiratori iniziali incorporarono la fibra di vetro che fu rapidamente sostituita (dopo aver realizzato i pericoli dell’inalazione dell’amianto) per polimero fuso, fatto saltare in aria in strati di minuscola fibra.

Con la carica elettrostatica, i primi respiratori monouso “tirarono” piccole particelle nel suo materiale. Come risultato di ogni particella che aiuta continuamente a filtrare più particelle fino a quando ogni buco nel respiratore è intasato, indossare un N95 per più di otto ore in un ambiente molto polveroso può influenzare gravemente il modello di respirazione e il comfort di un individuo.

Pertanto, le persone con patologie respiratorie croniche, cardiache o di altro tipo che rendono difficile la respirazione devono consultare il proprio medico prima di utilizzare un respiratore N95.

Nonostante le sue applicazioni industriali, l’N95 è stato utilizzato principalmente in contesti clinici sin dall’aumento della tubercolosi e dell’HIV resistenti ai farmaci, negli anni ’90, incluso ora con il peggioramento di Covid-19.

Non progettato per i bambini o per le persone con peli sul viso eccessivi, l’N95 è efficace solo se indossato correttamente e deve essere gettato in un sacchetto di plastica prima di essere incastrato.

Regolamentato dal National Personal Protective Technology Laboratory (NPPTL) dell’Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro (NIOSH), che fa parte dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), tutti i respiratori monouso N95 sono destinati a proteggere entrambi il paziente e il personale sanitario dal trasferimento di microrganismi, fluidi corporei, nonché materiale particolato – e a causa dell’attuale enorme carenza, non dovrebbero essere destinati all’uso pubblico.

Fonte : Luxuo

