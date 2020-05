Il Regime ordinario da Dio. Il Frutto Proibito e il Peccato Originale

Tempo di lettura: 1 minuto

Il Dr. J. Lovewisdom, celebre moralista dell’Igienismo, vivente attualmente in Ecuador, è all’origine di un opera molto ricca da cui trarremo larghi estratti evitando per quanto possibile questioni religiose. Egli va più lontano di Shelton, ma non bisogna prendere la sua interpretazione della Bibbia parola per parola. In effetti, non si può chiedere a questa interpretazione un rigore e un’esattezza scientifici, ma la sua bellezza è certo seducente e poetica. E’ il prolungamento normale di ogni vita sana.

Tutte le ripetizioni sono volute e necessarie. Quando si esprimono delle idee così frammentarie e poetiche, è utile ripeterle spesso al fine che il lettore se ne ricordi sempre e che conservi nella mente, l’immagine dell’ideale, che è un paradiso sulla Terra.

In un modo di cose brutte e di bugie, la poesia e la verità ripetute mille volte, non stancheranno mai.

” Il primo capitolo della GENESI, scrive Lovewisdom, menziona Dio che creò gli ortaggi e i frutti con i semi per la loro riproduzione.

Poi quando l’ uomo e gli animali furono creati, ordinò che le piante e i frutti con semi, fossero utilizzati come alimenti.”

” E’ così che tutto era perfetto fino al giorno che rubarono le parti riproduttrici della pianta.

Tratto da” L’uomo la scimmia il paradiso” di Albert Mosseri

