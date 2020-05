Il Ramadan ed il Covid-19 per 1,8 miliardi di musulmani nel mondo

Tempo di lettura: 1 minuto

In quel 1,8 miliardi di musulmani nel mondo, il mese santo è stato sconvolto dal Covid-19, ad iniziare dalla realtà di distanziamento sociale, ma non ovunque. In Pakistan, le moschee continuano a ospitare preghiere serali e chierici incoraggiano i fedeli a radunarsi.

La decisione del paese di esentare le congregazioni del Ramadan dal suo blocco a livello nazionale – a condizione che gli adoratori seguano determinate regole , come indossare maschere per il viso, tenersi a un metro di distanza ed eseguire abluzioni pre-preghiera a casa – mette in contrasto con la maggior parte della maggioranza musulmana nelle altre nazioni.

La Grande Moschea alla Mecca e la Moschea Al-Aqsa a Gerusalemme, due dei siti più santi della fede, che normalmente sarebbero pieni di adoratori in questo periodo dell’anno, ora si trovano praticamente deserti.

Persino la tradizionale chiamata alla preghiera che chiama i musulmani ad Hayya Ala Al Salah, o “vieni alla preghiera”, in alcuni luoghi è stato adattato per indirizzarli invece ad Al Salat Fi Beyootikum , o “pregare a casa”.

La sospensione delle cerimonie religiose ha avuto il suo tributo anche nel fervente paese cattolico, dove i sacerdoti non sono stati in grado di visitare i pazienti morenti per celebrare gli ultimi riti e dove i funerali sono stati sospesi per lungo tempo ( il governo italiano ha recentemente revocato il divieto di raduni funebri, a condizione che siano limitati a 15 persone). Sebbene alcune chiese abbiano trovato il modo di continuare i servizi online , molti vogliono riprendere i loro rituali nella vita reale.

Il Romanzo Coronavirus ha dato la possibilità a tutto il popolo nel mondo nel dimostrare di essere compassionevole ed agire verso il prossimo, ad iniziare da amare se stesso.

Chiunque non ha colto questa opportunità avrà perso l’occasione di un cambiamento interiore, in qualsiasi spiritualità esistente.

