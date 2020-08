Il presidente Donald J. Trump protegge i sobborghi e preserva il sogno americano

Tempo di lettura: 2 minuti

[Comunicato stampa] Il presidente Donald J. Trump sta proteggendo le comunità americane dall’eccessivo sbraccio federale e preservando il processo decisionale locale. L’Amministrazione Trump sta rilasciando una nuova regola che favorirà ulteriormente l’equità abitativa, nel rispetto del ruolo del processo decisionale statale e locale per le loro comunità.

Questa azione abrogherà la regola dell’affermazione di promozione della casa (AFFH) dell’amministrazione Obama, che ha portato via il processo decisionale delle comunità locali.

La nuova regola elimina l’eccessivo onere per le comunità locali e elimina l’approccio top-down che ha dettato la suddivisione in zone delle comunità.

La norma aiuterà a promuovere alloggi a prezzi accessibili, dignitosi, sicuri e privi di discriminazioni.

In base alla nuova regola del Presidente, le località continueranno a certificare che affermeranno ulteriormente un alloggio equo, come richiesto dalla legge.

Questa azione pone fine all’invasione federale sulle comunità locali che hanno minacciato i sobborghi della nostra nazione.

La regola originale AFFH dell’amministrazione Obama ha tentato di prendere le decisioni sulla zonizzazione locale dalle mani delle comunità locali.

AFFH avrebbe imposto un pesante onere normativo alle località, richiesto la suddivisione in zone ad alta densità, eliminato la suddivisione in zone unifamiliari e distrutto i nostri sobborghi.

Questa eccessiva regolamentazione dei nostri sobborghi avrebbe danneggiato le capacità degli americani di lavorare, acquistare case e costruire vite per le loro famiglie, comprese molte comunità minoritarie.

Le nostre periferie sono comunità diverse e fiorenti in cui vive la maggior parte degli afroamericani, degli ispanici e degli asiatici americani.

I sobborghi rappresentano una parte vitale del sogno americano, poiché gli americani lavorano per costruire una vita migliore per se stessi e iniziare una casa per le loro famiglie.

Fornire agli americani l’opportunità di proprietà della casa è la chiave per espandere le opportunità e aiutare tutti gli americani a prosperare.

La proprietà della casa offre la possibilità a tutti gli americani di creare ricchezza per le loro famiglie.

Attraverso questa azione, il presidente Trump sta costruendo il suo rovesciamento storico delle disastrose politiche regolatorie dell’amministrazione Obama.

Il presidente Trump mantiene la sua promessa di liberare gli americani dal superamento dei confini federali, con le agenzie federali che intraprendono 7 azioni di deregolamentazione per ogni azione normativa significativa.

Il presidente ha invertito il piano di energia pulita dell’Amministrazione Obama, regolamento che avrebbe aumentato i prezzi dell’elettricità e aumentato i costi per gli americani.

Il presidente Trump ha fermato l’abuso egregio del Clean Water Act, che ha minacciato gli agricoltori, gli allevatori e i proprietari terrieri americani di contenziosi senza fine.

Il presidente ha eliminato una ridicola regola dell’era Obama che avrebbe vietato la lampadina a incandescenza, ripristinando la libertà per gli americani di scegliere come illuminare le loro case.

Il presidente ha sostituito gli standard del carburante dell’era Obama con la regola dei veicoli SAFE (Safer Affordable Fuel Efficient) molto migliorata, che dovrebbe abbassare il prezzo dei nuovi veicoli di $ 2.200 e rendere le auto più economiche per gli americani a basso reddito.

Sabrine & Cathrina Asenauher – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it