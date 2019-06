Il porto di Amburgo sposta di più il carico in treno

Amburgo è il più grande porto ferroviario di lunga data. Circa il 12% di tutti i servizi di trasporto merci su rotaia in Germania ha origine o destinazione nel porto di Amburgo. Oltre 200 treni merci utilizzano quotidianamente i circa 300 chilometri di rete ferroviaria della Ferrovia del porto di Amburgo e il gran numero di binari industriali nel porto. Oltre 5.000 vagoni merci devono essere posizionati in modo affidabile ogni giorno, sia in blocchi che singolarmente nei terminal di movimentazione e nei locali industriali.

Il numero di operatori di trasporto ferroviario che utilizzano questa rete ferroviaria diffusa è aumentato negli ultimi anni a più di 150 società. Loro, con le loro organizzazioni di marketing, forniscono una fitta rete di vagoni ferroviari singoli, servizio navetta e blocco dei treni in tutta la Germania e l’Europa.

All’interno del porto, le aziende assumono compiti di marshaling. Complessivamente, sono offerti ai caricatori commerciali circa 2.100 servizi di trasporto containerizzati da e per Amburgo. Ciò include oltre 200 servizi di treni container per destinazioni in Cina.

Nel primo trimestre del 2019, un totale di 12,5 milioni di tonnellate di merci sono state trasportate su rotaia tra il porto di Amburgo e destinazioni all’interno della Germania e dell’Europa. Ciò significa un aumento del 7,7 percento.

Nel primo trimestre del 2019, un totale di 690.000 TEU – container standard da venti piedi sono stati trasportati su rotaia. Si tratta di un aumento sostanziale del 13,6 percento rispetto al primo trimestre del 2018.

Questa crescita del trasporto per ferrovia è dovuta principalmente ai quattro nuovi servizi di trasporto transatlantico che collegano Amburgo con Stati Uniti, Canada e Messico e nuovi servizi di treni blocco-treni.

Fonte

For contact, please send mail at: redazione@reporterspress.it

Since in Italy – Florence, 1996.

No related posts.