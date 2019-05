Il paradosso del multipartismo: meno potere per le persone

I risultati elettorali mostrano come sia sparita la possibilità che un singolo partito possa governare con la maggioranza assoluta dal governo del paese ai consigli comunali. Il sistema multipartitico soffre di un paradosso che tende a passare inosservato. Nel bipartitanship, le maggioranze sociali in ogni elezione hanno il vero potere di mantenere o cambiare il governo quando ritengono che non hanno rispettato le loro promesse, hanno fallito nella gestione, sono stati corrotti, ecc. Il vero potere di mantenere o cambiare il governo di una nazione – o di dimensioni minori – è direttamente nelle mani delle persone.

Con il multipartismo la formazione della maggioranza del governo non è necessariamente il prodotto della volontà popolare, ma delle decisioni particolari dei leader politici. Un intero gioco di scacchi per migliorare le posizioni individuali di leader e partiti.

Il paradosso del multipartitismo è che riduce il potere dei cittadini. Un potere che passa nelle mani delle parti e dei loro leader, che ottengono un grande margine di manovra per gli accordi che consentono loro di continuare in posizioni di rilevanza politica indipendentemente dalla volontà popolare dominante.

Ciò che non deve essere necessariamente buono o cattivo in sé, ma deve essere giudicato in termini delle conseguenze che ha per i cittadini che hanno perso parte del loro potere in democrazia. Ci sono paesi con una grande tradizione bipartisan (USA o Regno Unito) che sono democratici e stabili come i loro governi, o molto più di quelli multipartitici (Italia).

