Il Pakistan e i talebani chiedono la ripresa dei colloqui di pace con gli Stati Uniti

Giovedì il governo pakistano e i talebani afgani hanno ritenuto necessario riprendere “al più presto” i negoziati di pace tra ribelli e Stati Uniti, interrotti all’inizio di settembre dal Presidente americano, Donald Trump.

“Entrambe le parti hanno concordato sulla necessità di riprendere il processo di pace il più presto possibile”, ha dichiarato il ministero degli Esteri pakistano in una dichiarazione poco dopo un incontro tra il ministro del portafoglio, Shah Mehmood Qureshi, e rappresentanti dei talebani afgani in Islamabad.

Qureshi ha tenuto una riunione con una delegazione di 12 membri della Commissione politica talibana presieduta dal co-fondatore talibano Mullah Baradar, che ha trascorso otto anni in carcere in Pakistan.

Nella dichiarazione, le autorità pakistane hanno sottolineato la necessità di “ridurre la violenza” in Afghanistan per riprendere i colloqui, nel mezzo di una campagna talebana che colpisce il paese con continui attacchi.

Dopo quel primo incontro, la delegazione degli insorti ha incontrato il primo ministro pakistano Imran Khan.

Poco prima dell’incontro, il portavoce della delegazione talebana Shuhabuddin Dilawar ha dichiarato in un messaggio audio che avrebbero discusso di “affari politici” con Islamabad, in particolare la situazione dei “milioni di rifugiati afghani” sul territorio pakistano e “i loro problemi in istruzione, condizioni sanitarie e abitative “, nonché il loro transito tra i due paesi.

Un portavoce dell’ambasciata americana ha detto a Efe mercoledì che il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la pace e l’interlocutore talibano Zalmay Khalilzad è a Islamabad per tenere incontri con il governo pakistano. Ma la fonte ha preferito non chiarire se Khalilzad incontrerà i talebani.

Meno di un mese fa, gli Stati Uniti sembravano raggiungere un accordo con la formazione degli insorti che includeva la partenza delle truppe statunitensi dal paese dopo mesi di negoziati.

Ma Trump ha rinunciato alla serie di colloqui di pace, tenuti in Qatar per più di un anno, dopo un attacco a Kabul che ha ucciso undici persone, tra cui un soldato americano.

