Il motivo per cui non dovresti mangiare il polpo

Un gruppo di ricercatori dell’Università di New York ritiene che gli esseri umani dovrebbero astenersi dal mangiare polpi a causa delle loro caratteristiche peculiari. E assicura che ci sono ragioni etiche e ambientali per non allevarli in cattività per l’industria alimentare. Molti piatti della cucina tradizionale mediterranea provenienti da Spagna, Portogallo, Italia e Grecia usano il polpo come ingrediente principale . Ma le culture costiere avevano metodi di cattura sostenibili che soddisfacevano la domanda alimentare della popolazione senza depredare l’ambiente.

Ora tutto è cambiato: gli usi, il tipo di pesca e la cultura culinaria. Il polipo viene utilizzato come “base di carne” in molti alimenti prodotti industrialmente ed è stato incluso nelle offerte gastronomiche per gli amanti del pesce e dei frutti di mare.

“La domanda sta crescendo in Cina, negli Stati Uniti e in Australia. Il polpo che viene scambiato in tutto il mondo è servito principalmente in mercati con alto potere d’acquisto”, afferma il rapporto.

Il problema è che i tradizionali siti di cattura dei polpi sono stati impoveriti all’aumentare della domanda. Di fronte a questo dilemma, alcuni imprenditori si sono dedicati all’acquacoltura come alternativa per fare soldi mentre rifornivano i mercati precedentemente soddisfatti del polpo catturato nel loro ambiente naturale.

Uno degli aspetti che aiuterebbe ad allevare polpi nelle “fattorie acquatiche” è che la maggior parte delle loro 300 specie raggiunge la vita adulta a due anni, un tempo relativamente breve che potrebbe essere redditizio.

Uno studio ha indicato che la specie rigorosamente marina O. vulgaris soddisfa molti dei requisiti per essere considerata un candidato per la cultura industriale: “facile adattamento alle condizioni captive, tasso di crescita rapido, accettazione di alimenti a basso costo, alto tasso di riproduzione e alto valore di mercato “.

Ma i ricercatori hanno notato importanti ostacoli nel processo tecnico di addomesticamento dei polpi. Alcuni dei problemi della riproduzione dei polpi in ambienti artificiali includevano ” cannibalismo, confinamento, dipendenza dai cibi vivi e morti delle femmine gravide prima di mettere la seconda generazione di uova in laboratorio”.

Nel novembre 2018, i ricercatori dei centri oceanografici di Vigo e di Tenerife dell’Istituto Spagnolo di Oceanografia (IEO) hanno annunciato di essere riusciti a riprodurre polipi in cattività dopo 20 anni di ricerche sulla coltura larvale del polpo comune.

Il propellente principale della riproduzione di polpi in cattività è la Spagna, con il sostegno dell’Unione Europea. Ma non è l’unico paese, esistono produzioni sperimentali di cefalopodi in vasche terrestri, in trappole in mare aperto e in specie di fattorie dove accelerano la crescita di polpi selvatici, in Portogallo, Grecia, Messico, Cile, Cina, Austria, Italia.

I giapponesi hanno già ottenuto risultati promettenti e sperano di avere la prima produzione di polpi in cattività per la distribuzione commerciale entro il 2020.

