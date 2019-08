Il motivo per cui Donald Trump vuole acquistare la Groenlandia

Tempo di lettura: 1 minuto

Il capo dello Stato e il governo degli Stati Uniti hanno proposto un’offerta alla Danimarca per acquistare la Groenlandia, l’isola più grande del mondo – quattro volte più grande della Spagna, ma con un terzo della popolazione del distretto di Chamberí , a Madrid, coperto da una calotta di ghiaccio che raggiunge uno spessore di oltre tre chilometri.

Il mese scorso, una stazione meteorologica situata a nord del Cerchio polare ha segnato 34,8 gradi Celsius. Venerdì, hai dovuto navigare 250 chilometri a nord dell’Alaska per trovare ghiaccio. Come ha detto il segretario alla Marina statunitense Richard Spencer in aprile al Senato degli Stati Uniti, “l’intera dannata cosa si è sciolta”. La “dannata cosa” è l’Artico.

Questo è il motivo dell’interesse di Trump. Il cambiamento climatico ha fatto il mito Anian Stretto realtà. Il riscaldamento della Terra causato dall’uso di combustibili fossili e l’espansione del bestiame ha aperto un nuovo continente all’attività umana: l’Artico. Il risultato è una lotta tra grandi potenze per il controllo di un nuovo mondo come non è stato visto da quando, tra il 1880 e la prima guerra mondiale, i paesi europei divisero l’Africa.

Quindi, di fronte a una realtà del diciannovesimo secolo, Trump ha lanciato un’iniziativa del diciannovesimo secolo: l’acquisto di un territorio da un’altra nazione. Dopotutto, è così che gli Stati Uniti hanno messo piede nell’Artico, quando nel 1867, appena uscito dalla guerra civile, acquistò l’Alaska dalla Russia per 100 milioni di dollari del tempo .

