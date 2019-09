Il mito della selvaggia foresta tedesca

Tempo di lettura: 1 minuto

La foresta ‘nera’ è ancora oggi considerata un simbolo dell’identità tedesca , celebrata nel corso dei secoli da poeti, scrittori e pittori. Altre culture europee che hanno anche fitte foreste hanno una relazione più distanziata con i loro boschi.

Publio Cornelio Tacito, famoso senatore e storico romano, fu il primo a scrivere delle foreste nella terra degli antichi Teutoni, una tribù germanica. Il suo breve studio Germania fondò il mito della misteriosa foresta che ospitava allo stesso modo barbari e ladri – una foresta così fitta che aiutò i teutoni a tenere i romani alle loro spalle.

Ma anche nel I secolo d.C., queste foreste non erano affatto foreste vergini, ha affermato Hansjörg Küster, professore di Ecologia vegetale presso l’Istituto di Geobotanica dell’Università di Leibniz ad Hannover.

Il tipo di disboscamento che sta attualmente devastando le primissime foreste pluviali amazzoniche esiste in Europa da oltre 7000 anni. Il legno era urgentemente necessario per costruire navi e case, per fondere il minerale di ferro e per fabbricare il vetro. La domanda è aumentata fino alla fine del medioevo e all’inizio dei tempi moderni.

“Nel diciassettesimo e diciottesimo secolo, le foreste dell’Europa centrale erano ridotte al minimo”, afferma Küster, aggiungendo che l’Europa ha lo stesso problema che il Brasile ha oggi.

Le persone hanno capito che bisognava fare qualcosa e da allora le foreste sono state sistematicamente ripiantate con un occhio alla sostenibilità.

La conservazione della natura così come la conosciamo oggi si basa sulle leggi e sulla gestione forestali tedesche, inclusa una tradizione di reimpianto, ha affermato Küster. È qualcosa di cui essere orgogliosi, ha aggiunto – anche se le foreste tedesche stanno lottando di fronte ai cambiamenti climatici.

