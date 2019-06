Il mistero degli sfollati in seguito a disastri naturali

Il numero totale di persone che si spostano inseguitp da calamità naturali è più difficile da calcolare, poiché i dati degli anni precedenti sono confusi: le informazioni vengono raccolte settimane o mesi dopo l’evento, ma in seguito non vengono effettuati follow-up. “Mentre molti tornano, non so quanti sono ancora lontano dalla loro residenza alla fine dell’anno, e questo impedisce di dare una cifra come quella prevista per chi fugge dai conflitti”, giustifica Anzellini.

“Le aziende segnalano un certo numero di persone che beneficiano di assistenza umanitaria, ma poi non sappiamo le condizioni di molte di queste persone. In disastri di solito hanno distrutto le loro case. Quando nessun’altra informazione è disponibile, usiamo questi dati per stimare quante persone vivevano in famiglia e arriviamo ad un’approssimazione del numero di sfollati; le nostre fonti sono disastri naturali e agenzie di gestione della protezione civile e i dati variano a seconda del Paese”.

Un esempio è il caso del Mozambico dopo il passaggio del tifone Idai. “Si può avere un numero molto elevato di spostamenti, ma probabilmente la vulnerabilità della popolazione e la povertà continuerà per molto tempo D’altra parte, in Giappone sono state condotte principalmente evacuazioni preventive prima che i tifoni colpissero; quella popolazione è anche considerata come sfollata, ma di solito ritorna più velocemente e ha migliori condizioni di assistenza e protezione”.

La regione de sud-est asiatico e del Pacifico hanno registrato il maggior numero di persone sfollate a causa di disastri naturali l’anno scorso: 9,3 milioni o il 54% del totale. D’altra parte, eventi meteorologici avversi come terremoti, inondazioni o tsunami hanno provocato 17,2 milioni di sfollati interni provenienti da 144 Paesi, costretti a trasferirsi in luoghi più sicuri.

I cosiddetti “disastri ad insorgenza lenta”, come la siccità, hanno causato 760.000 nuovi spostamenti nel 2018 in Paesi come Somalia, Madagascar, Mongolia, Senegal e Brasile, tra gli altri. Ma questa cifra è “chiaramente sottostimata”, secondo il rapporto.

Fonte

Lola Hierro, El Pais

Reporters Freelance in the world

redazione@reporterspress.it