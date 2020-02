Il miglior cibo per la tua salute dentale

Tempo di lettura: 1 minuto

Durante il giorno mangiamo diversi tipi di alimenti che potrebbero danneggiare la nostra salute dentale. Poiché siamo tutti appassionati dei nostri cibi preferiti, è necessario controllare la dieta per mantenere una buona salute orale. Ci sono molti cibi intorno a te che non ti danno solo una spinta di perfetta salute orale, ma lasciano anche un sapore delizioso in bocca.

Mantenere una buona salute dentale è essenziale per il benessere generale del corpo. Senza dubbio tutti noi ci prendiamo cura dei denti per mantenerli sani e lucenti. Per questo, tutti noi facciamo spazzolature regolari; raschiare la lingua e alcuni di noi usano persino il collutorio. Tuttavia, siamo tutti suscettibili alla carie dentaria e gengivale a causa di numerosi motivi. Può essere dovuto a abitudini eccessive o malsane come fumare o mangiare delizie zuccherate in ogni momento. È essenziale sapere che ci sono molte cause di malattie gengivali!

I denti lucidi e puliti sono ciò che ti dà un aspetto radioso. Ci sono così tante persone che perdono la fiducia e la motivazione per farsi avanti e parlare a causa di denti cattivi o scoloriti. Tuttavia, puoi contrastare tutto ciò incorporando una dieta ricca di minerali e vitamine.

Alcuni degli alimenti migliori per la tua salute dentale includono formaggio, sedano, uvetta, cipolle, funghi shiitake, tè verde, latte, kiwi, mirtilli rossi, foglie verdi, carote, zenzero, noci, aglio e yogurt.

Fonte : naturalfoodseries.com

