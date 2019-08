Il matrimonio infantile colpisce 800 milioni di donne nel mondo

Tempo di lettura: 2 minuti

Circa 800 milioni di donne erano attualmente sposate da bambini e 200 milioni non hanno ancora accesso a metodi e servizi contraccettivi, secondo il rapporto annuale pubblicato oggi dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA).

Il rapporto, con il quale l’agenzia commemora anche i suoi 50 anni di esistenza, ricorda anche che 500 donne e ragazze muoiono ogni giorno in gravidanza o parto in paesi in conflitto o con emergenze umanitarie, e sottolinea la necessità di continuare ad avanzare in questo Tutti hanno pieno diritto alla loro riproduzione.

“Nonostante l’aumento dell’accesso ai contraccettivi, centinaia di milioni di donne non possono ancora usarli o godere dei diritti riproduttivi che ciò comporta”, ha dichiarato il direttore esecutivo dell’UNFPA Natalia Kanem, in una dichiarazione in occasione della pubblicazione del rapporto. “Questa mancanza, che influenza vari aspetti della vita, dall’educazione al reddito o alla sicurezza, impedisce alle donne di scegliere il proprio futuro”, ha sottolineato.

Il documento misura per la prima volta la possibilità per le donne di scegliere tre variabili nei loro diritti riproduttivi: decidere le relazioni sessuali con i loro partner, usare i contraccettivi e accedere ai relativi servizi sanitari. In 51 paesi da cui l’UNFPA è stato in grado di ricevere dati completi, ha rilevato che il 43% delle donne non ha la possibilità di scegliere in nessuna o tutte queste variabili.

Sul matrimonio infantile, il documento evidenzia che in paesi come il Bangladesh , il Ciad , l’ Etiopia o la Guinea , il 60% delle donne si sposa prima dei 18 anni, mentre in quegli stessi luoghi la percentuale di uomini in quella stessa situazione non raggiunge 20%. In media, il 21% delle donne del mondo è sposato prima dei 18 anni, sebbene tale percentuale salga al 40% nei paesi meno sviluppati.

Nonostante le sfide ancora da affrontare, l’UNFPA sottolinea che in 50 anni di esistenza dell’agenzia ci sono stati chiari progressi, come dimostrato dal fatto che l’uso di contraccettivi tra le donne è passato dal 24% nel 1969 al 58% nel 2019 (da 1 37% nei paesi meno sviluppati). La Spagna , dove il cambiamento è stato ancora più radicale (dal 9% mezzo secolo fa ai 67 di oggi) è un esempio di questo cambio di paradigma, secondo i dati del rapporto.

In occasione del 50 ° anniversario dell’UNFPA, il rapporto rende omaggio a 15 personalità per il loro contributo a tutti coloro che godono dei diritti riproduttivi, tra cui l’ex presidente cileno Michelle Bachelet , attuale alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Il documento mostra anche varie statistiche demografiche come il tasso di fertilità (numero di bambini in media che hanno una donna in età riproduttiva), che è aumentato da 4,8 bambini di 50 anni fa a 2,9 nel 1994.

Quel tasso, che in teoria dovrebbe rimanere al di sopra di 2 per garantire che la popolazione totale non diminuisca, continua a diminuire a livello globale. Secondo il rapporto, i due paesi al mondo con il tasso di fertilità più basso sono il Portogallo e la Moldavia (1,2 bambini per donna), mentre all’altra estremità è il Niger , con 7,1.

Fonte

elmundo.es

Emmegi Reporter Esteri – Mail, esteri@reporterspress.it