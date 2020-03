Il governo thailandese pianifica utilizzare approccio modello immunità mandrie

Tempo di lettura: 6 minuti

Almeno tre importanti ospedali di Bangkok hanno dichiarato di aver cessato i test di Covid-19 poiché affermavano di aver esaurito i reagenti! (hanno kit di test ma nessun reagente? .. strano come quando vengono acquistati kit di test vengono normalmente forniti con reagenti più che sufficienti).

La maggior parte degli ospedali gli ospedali governativi quando contattati diranno che non hanno kit di test.

Alcuni discutibili media inglesi, ovvero uno che è di proprietà di delegati del partito al potere stesso ed è semplicemente il loro portavoce, e un altro che sopravvive ai contenuti sponsorizzati dal governo cinese e un altro gestito da uno straniero hanno tutti affermato sui loro siti che il il governo ha più di 70 laboratori per i test e ne sono stati aggiunti altri 45 e anche un super lab che è già stato istituito, ma i luoghi non sono mai stati resi noti e non possono essere individuati online.

L’elenco degli ospedali fornito da Thai PBS potrebbe essere considerato come disinformazione come quando verificato, la maggior parte degli ospedali afferma di non avere servizi di test e che non hanno mai offerto servizi di test! A partire da ora, sappiamo solo che per Bangkok,

Per quanto riguarda la maggior parte degli ospedali privati, ora sono semplicemente impegnati a cercare di truffare quanti più soldi possibile da stranieri e locali, fornendo allo stesso tempo servizi di qualità inferiore.

Alcuni forniranno il primo test Covid-19 solo a prezzi elevati, mentre se dovessi essere positivo, non trattarti ma insistere sul fatto che vai in una struttura governativa, mentre altri ti tratteranno solo per la polmonite virale usando altri farmaci ma non classificheranno un paziente avendo Covid-19 e trattarti secondo questi protocolli standard. (coloro che hanno acquistato i pacchetti assicurativi Covid-19 sono fondamentalmente di essere derubati, come la maggior parte degli ospedali privati non dire che si sta trattando per Covid-19!)

L’Associazione delle scuole mediche il 19 °aveva inviato una petizione al Primo Ministro chiedendo al governo di essere trasparente e anche di imporre un blocco totale. Una delle idee interessanti che è stata proposta è stata un blocco totale rigoroso e far testare tutti nel paese facendo inviare funzionari pubblici in ogni casa per raccogliere campioni da testare nei laboratori centrali da installare in ogni distretto.

I pazienti in fasi lievi riceveranno medicine a domicilio, mentre quelli in condizioni gravi avranno le ambulanze che le raccoglieranno e le invieranno negli ospedali e verranno anche istituiti nuovi centri di trattamento di emergenza.

Noi di Thailand Medical News sosteniamo totalmente questa iniziativa come se avessimo guardato in altri paesi; questa sarebbe la soluzione migliore per la Thailandia.

Sebbene il costo di un simile esercizio sia costoso, sarà uno che salverà il paese da ulteriori rovinamenti. E anche se il governo non ha i soldi necessari, può sempre approvare leggi di emergenza (qualcosa in cui sono molto bravi) in modo tale che in tali emergenze nazionali, i soldi nei conti bancari dei ricchi, a cominciare da tutti i politici, compresi loro stessi , vengono totalmente sequestrati insieme a tutte le prime 50 società o individui ricchi nel paese per finanziare questi esercizi.

Nonostante molte altre chiamate da numerose altre entità per chiudere totalmente il paese, il governo non ha risposto. Invece hanno imposto blocchi parziali, cioè chiudendo solo centri commerciali, scuole, pub e club. Mentre le aziende, le fabbriche e la maggior parte delle altre strutture sono ancora aperte e il paese è ancora aperto ai turisti, in particolare ai cinesi. (a partire da questa mattina, stiamo ancora ricevendo segnalazioni di gruppi di turisti cinesi in alcuni resort del sud.)

Sebbene ci siano richieste di severi controlli e controlli all’aeroporto, abbiamo ricevuto segnalazioni online di visitatori interessati che chiedono perché non sono mai stati controllati all’arrivo e potrebbe semplicemente passare! (Tutte quelle notizie sulle proiezioni rigorose negli aeroporti erano anche notizie false e disinformazione?)

Il personale sanitario di medici, infermieri si lamenta di non ricevere DPI o dispositivi di protezione individuale e che, anche per la maschera protettiva, non vi sono scorte sufficienti. Non ci sono farmaci per la profilassi per i medici, anche se gli studi hanno dimostrato che Echinacea e Arbidol potrebbero aiutare. Sono stati utilizzati in Cina e ora vengono utilizzati in Russia, Giappone, Svizzera e Germania.

La maggior parte dei medici thailandesi negli ospedali di sanità pubblica sono letteralmente impegnati in “missioni suicide” e il pubblico thailandese dovrebbe aiutare a fornire tutto il supporto possibile per aiutarli nelle loro esigenze in quanto sono in prima linea e se fossero colpiti, l’intero sistema sanitario andrebbe in uno stato di completo crollo.

Un’attenzione importante dovrebbe essere prestata alle esigenze dei medici rurali e anche degli ospedali rurali e degli ospedali più poveri di Bangkok. Il pubblico dovrebbe aiutare in modo da poter ottenere DPI, maschere, diagnostica e droghe poiché le agenzie senza speranza le stanno fallendo. Aiuta utilizzando le tue organizzazioni o aziende per raccogliere reperti e acquistare direttamente i prodotti per aiutarli.

Fai attenzione a determinati gruppi online, ecc. Che raccolgono fondi per la crisi di Covid-19, poiché alcuni vengono raccolti per gli ospedali di brughiera pubblici già ricchi di Bangkok che si rivolgono a ricchi politici, élite, alti funzionari governativi e le migliori persone in uniforme. I poveri saranno ammessi come cavie in questi ospedali con un servizio scadente, mentre i parassiti sociali saranno nei migliori reparti con le giuste droghe e attrezzature. Fai anche attenzione perché sono dei dottori non etici che provano persino a guadagnare dalle vendite di attrezzature, farmaci e maschere raccomandando le gamme di prodotti sbagliate.

Alcune di queste entità raccoglieranno fondi solo per persone giuridiche e fondazioni. Si dovrebbe notare che per registrare un’entità legale, sono necessari fondi, le spese legali, le spese di contabilità e revisione contabile e un sacco di roba e spese generali varie. Ad esempio, una persona di buona intenzione che sta donando dice Bt 100 per una buona causa, avrà solo l’individuo bisognoso reale che vedrà una piccola frazione del denaro donato, mentre il resto andrebbe a queste spese generali. Sebbene si possa sostenere che non è stata commessa alcuna frode in quanto anche raccolte di denaro non regolamentate possono e sono di fatto frequentemente sfruttate dai truffatori, ci sono anche molte entità registrate che commettono frodi allo stesso modo. (Un buon esempio è stata la saga della Singapore Kidney Foundation qualche anno fa.)

Tornando alla crisi di Covid-19, dimentichiamoci delle agenzie governative, non pensiamo che siano adeguatamente preparati a gestire la situazione anche se solo il 5% della popolazione tailandese è colpita. Ci aspettiamo di vedere cifre peggiori nelle prossime settimane a meno che non vengano intraprese azioni drastiche. Anche in termini di scorte di droga, non hanno scorte sufficienti.

John Hopkins ha pubblicato un rapporto secondo cui Thailand Healthcare si è classificata al 6 ° posto a livello mondiale in termini di buona ed efficiente (i cittadini tailandesi infelici e il personale sanitario tailandese dovrebbero inviare e-mail di protesta alla struttura di ricerca di John Hopkins lamentandosi dello studio e chiedere anche le credenziali di tali coinvolto nel rapporto per essere revocato o addirittura avviare una petizione online su change.org.)

Anche i funzionari sanitari in Thailandia devono stare attenti perché si basano troppo sulle informazioni provenienti dalla Cina, che abbiamo scoperto avere un’affinità per distorcere fatti e dettagli in molti studi mentre usano le conoscenze e le forniture per le lobby politiche e diplomatiche e per esercitare il loro dominio.

Gli attuali candidati al farmaco, Avigan, originario del Giappone, hanno fatto acquistare alla Cina una licenza generica con il nome di favipiravir e stanno anche cercando di controllare il monopolio del farmaco anche controllando il flusso di materie prime verso la società giapponese originale e stanno influenzando anche studi e ricerche mediche usando i loro soldi. Per non dire che il governo degli Stati Uniti non sta facendo lo stesso con Remdesivir di Gilead. Va anche notato che mentre esiste un farmaco estremamente economico che finora molti studi pubblicati trovati online stanno dimostrando la sua efficacia nel trattamento della malattia di Covid-19, la clorochina non viene ampiamente promossa per l’uso. In precedenza era stato designato per il trattamento della malaria.

Molti sono anche confusi riguardo al modello di approccio adottato dalla Thailandia per quanto riguarda la crisi di Covid-19. Alcuni si chiedono se si tratti di una sorta di nuovo modello di immunità alla mandria poiché sono stati solo un blocco parziale, ovvero aziende e fabbriche ecc. Sono ancora aperti, le persone stanno ancora viaggiando e i turisti, in particolare i vettori cinesi, sono ancora ammessi nel paese.

Il governo non sta facendo alcuno sforzo per potenziare i test, in realtà sembra che si stiano allontanando da esso, né per mantenere le cifre basse e anche parte dell’approccio dell’immunità alla mandria in quanto contribuirebbe a ridurre i costi della sanità pubblica.

L’approccio dell’immunità alla mandria è fondamentalmente quello di lasciare che quante persone vengano infettate e muoiano e, si spera, emergerebbe un gruppo che ha sviluppato resistenza e immunità e in grado di sopravvivere alla crisi.

L’OMS ha fortemente raccomandato test, test e altri test mentre la Thailandia sta facendo il contrario.

Il distanziamento sociale e l’autoisolamento sono concetti alieni per la maggior parte dei thailandesi che mancano di autodisciplina. Solo una rigorosa politica di blocco sarebbe di aiuto.

Non siamo sicuri di quale sarà lo scenario finale, poiché già alcune speculazioni preliminari indicano che potrebbero essere cinque diversi ceppi del coronavirus SARS-CoV-2 che circolano localmente e che 3 sono ceppi molto aggressivi con diverse manifestazioni cliniche.

thailandmedical.news

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

