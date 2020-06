Il governo indiano inserisce il CDC Healt USA in una lista di controllo

Tempo di lettura: 3 minuti

Secondo The Hindustan Times , il governo indiano ha specificamente chiesto al CDC di “interrompere il finanziamento della ricerca in India senza l’approvazione del governo” dopo aver scoperto che l’agenzia sanitaria americana aveva aiutato un centro di ricerca indiano scarsamente qualificato a studiare una possibile arma biologica …

La struttura in questione, il Manipal Center for Virus Research, stava studiando il virus Nipah , un patogeno cosiddetto ” Gruppo di rischio 4 ” (RG4) che è,

“suscettibile di causare malattie umane gravi o letali per le quali non sono generalmente disponibili interventi preventivi o terapeutici”.

Data la loro natura estremamente pericolosa, i patogeni RG4 possono essere manipolati solo in laboratori speciali di ” Livello di sicurezza biologica 4 ” (BSL4).

I laboratori BSL4 sono completamente chiusi dall’esterno, con sistemi di alimentazione e scarico dell’aria dedicati e procedure rigorose per decontaminare tutto il personale e i materiali che escono dall’edificio.

Di conseguenza, i laboratori BSL4 sono molto rari, con solo poche strutture al mondo in grado di soddisfare severi protocolli di sicurezza, come il Wuhan Institute of Virology …

Bene, il punto chiave è comunque che il Manipal Center for Virus Research ( MIV ) è una struttura BSL2, non un laboratorio BSL4, e quindi non è stato approvato per lavorare con il virus Nipah.

Così, In che modo i ricercatori del MIV hanno ottenuto campioni virali? E come hanno ottenuto i fondi per le loro ricerche?

L’indagine illegale è stata scoperta dopo che il panico del coronavirus ha spinto il governo indiano a ordinare una revisione dei patogeni di grado biologico nel paese.

Tale revisione ha rilevato che il CDC stava finanziando un programma di formazione presso il MIV per rilevare e diagnosticare il virus Nipah e che l’agenzia statunitense stava finanziando segretamente il programma in violazione del Foreign Contribution Regulation Act del 2010 .

Il piano audace e illegale è stato istituito in un rapporto del governo interno intitolato “Unpproved Indian Laboratory, finanziato dagli Stati Uniti, che ha immagazzinato campioni del virus Nipah, un agente bioterrorista”.

Il rapporto “Hindustan Times” include un’accusa scioccante di un funzionario del governo indiano non identificato:

“La nostra preoccupazione è che il laboratorio fosse utilizzato per mappare il virus Nipah, che può essere utilizzato per sviluppare un vaccino, il cui diritto di proprietà intellettuale [sic] non sarà con l’India.

È importante capire che il modo in cui il corpo umano ha reagito al virus produrrà anche una forma più virulenta di virus per la guerra biologica. ”

Per qualche motivo, il CDC statunitense Finanziato segretamente un programma di ricerca su un patogeno biologico altamente pericoloso per le armi in una struttura di ricerca di bassa qualità in India.

Ancora più incredibile, questa non è la prima volta che il CDC è stato accusato di una nefasta attività di guerra biologica nel paese .

Nel 1994, uno scoppio di peste bubbonica e polmonare colpì l’India centro-meridionale e occidentale, causando 693 casi di malattia e 56 morti.

La perdita di vite umane potrebbe essere stata relativamente piccola, ma il panico che circonda l’evento non ha precedenti.

300.000 persone sono fuggite in due giorni dalla città colpita dalla peste di Surat, la più grande migrazione postindipendenza degli indiani nella storia, e l’economia indiana ha subito un colpo di $ 600 milioni.

Tuttavia, dopo ulteriori controlli, iniziarono a sorgere interrogativi sul fatto che l’epidemia fosse stata effettivamente la peste.

Scrivendo sulle domande relative al recente panico sul coronavirus, un giornalista della pubblicazione indiana “The Week” ha scritto :

“Durante l’epidemia di peste a Surat e Beed del 1994, i germi avevano un ulteriore anello proteico che poteva essere inserito solo artificialmente.

Gli scienziati indiani avevano espresso preoccupazione per un esperimento di guerra biologica negli Stati Uniti che era andato storto.

LA SETTIMANA aveva pubblicato rapporti che fornivano dettagli delle indagini sulla guerra dei germi condotte nei laboratori del Center for Disease Control di Atlanta e di un nuovo rilevatore di germi in fase di sperimentazione.

L’ambasciata degli Stati Uniti ha negato le accuse “.

