Il Golfo di Guinea si è trasformato in uno dei punti di pirateria più famosi al mondo

Tempo di lettura: 2 minuti

La minaccia della pirateria sta aumentando nel Golfo di Guinea , un’area che copre 11.000 chilometri di costa dall’Angola al Senegal. Le barche da pesca sono talvolta prese di mira, ma la maggior parte degli attacchi viene effettuata sulle petroliere.

La regione produce oltre 5 milioni di barili di petrolio greggio al giorno – una fonte vitale di petrolio e gas per Asia, Europa e Stati Uniti.

La Nigeria è il più grande produttore di petrolio della regione. Alcuni ritengono che la regione supererà la capacità di produzione petrolifera del Golfo Persico entro il 2020, rendendo la stabilità di questa regione e la sicurezza del trasporto di petrolio una preoccupazione strategica vitale.

Esiste una grave minaccia alla sicurezza dei marittimi nella regione e questa minaccia esiste da molti anni.

Michael Howlett, International Maritime Bureau

Al largo delle coste dell’Africa occidentale, il costo totale della pirateria è aumentato costantemente negli ultimi tre anni, con il costo totale stimato a $ 818 milioni, secondo i dati del programma Oceans Beyond Piracy.

Una ricerca della London School of Economics indica che il costo di questa pirateria per l’industria navale e per i consumatori finali è di 3,3 miliardi di dollari, che sarebbe sufficiente per impiegare un milione di somali per un anno.

Ma nessuna di queste stime include l’effettivo costo umano: i rapimenti. L’Ufficio marittimo internazionale afferma che nei primi sei mesi di quest’anno, la maggior parte della cattura di ostaggi ha avuto luogo nel Golfo di Guinea.

“Esiste una seria minaccia alla sicurezza dei marittimi nella regione e questa minaccia esiste da molti anni”, afferma Michael Howlett, dell’Ufficio marittimo internazionale, conteggio dei costi . “Quasi l’80% dei rapimenti degli equipaggi e il 95% degli equipaggi presi in ostaggio quest’anno si sono verificati nel Golfo di Guinea.”

Howlett spiega che gli equipaggi vengono generalmente portati a terra e vengono trattenuti per un periodo dalle sei alle otto settimane, prima di essere rilasciati. Dice che tutte le spedizioni sono vulnerabili.

“È difficile confrontare l’Africa orientale con la pirateria dell’Africa occidentale. Sono due fenomeni separati”, afferma Howlett.

“La Somalia è stata uno stato fallito. Nel Golfo di Guinea, ci sono stati sovrani funzionanti. L’unica costante, tuttavia, è che se si è in grado di rilevare una nave sospetta in avvicinamento, si ha quindi l’opportunità di lanciare un allarme, per ritirarsi in una cittadella, se necessario, e questo avvertimento precoce è qualcosa che dovrebbe essere applicato non solo per l’Africa orientale e occidentale, ma universalmente quando si tratta di pirateria globale. Quindi la diagnosi precoce è fondamentale. ”

Fonte

thenational.ae

Reporter

Potrebbe piacerti anche uno di questi post: Niente post da proporre