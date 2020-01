Il gilet da uomo

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Gilet uomo ,chiamato anche panciotto, è uno dei capi dell’outfit maschile ritornato in voga dopo essere stato molto tempo dimenticato. La sua origine è molto antica, infatti risale al 1800 ,nell’ambito della corte reale inglese, è il suo scopo era quello di nascondere le bretella uomo abbottonate ai pantaloni.

Il Gilet uomo è caratterizzato da un retro con un tessuto differente del davanti, normalmente in seta o raso, e dispone di una fibbia per regolarne l’aderenza.

Oggi , troviamo diversi tipi e modelli di panciotti uomo: abbiamo il doppio petto, il monopetto, con rever a lancia e collo sciallato e tutti i modelli dispongono di un taschino a sinistra per poter porre un oggetto.

Il gilet uomo, è quasi sempre associato a occasioni formali e al suo uso con l’abito elegante e con la cravatta, ma oggi grazie alla sua evoluzione questo capo sta diventando parte di outfit più casual, ma pur sempre elegante.

Come indossare un gilet uomo?

Prima di tutto dobbiamo dire che un gilet aiuta a snellire il busto ed a nascondere la pancia (appunto viene anche chiamato panciotto), quindi è essenziale scegliere la giusta taglia , meglio se fatto su misura onde evitare rigonfiamenti o pieghe varie.

Sotto al panciotto uomo va indossata una camicia aderente, che deve essere coperta fino alla vita dal gilet, quindi fate attenzione anche alla lunghezza.

Ricordiamoci inoltre, che i bottoni del gilet uomo,che vanno da tre a sei a secondo dello stile, vanno sempre chiusi per non perdere l’eleganza; solo il bottone in basso si può lasciare aperto, in modo da rendere più comodo e meno stretto in vita il gilet.

Gilet uomo: quali tessuti scegliere?

La scelta dei tessuti per il tuo gilet dipenderanno dall’utilizzo o circostanze in cui dovrai indossarlo: ti consigliamo un gilet uomo elegante di lino, di cotone o di lana per avvenimenti importanti come cerimonie o matrimoni, abbinandolo all’abito e alla cravatta; mentre quello in tessuto sintetico o con effetto lucido è meno raffinato per una cerimonia, quindi più adatto all’outfit casual ,potrai sbizzarrirti tra colori e trame e abbinarlo ad un jeans, chinos e camicia.

