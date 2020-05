Il Futurismo russo

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Futurismo nasce in Italia, in un periodo di notevole fase evolutiva dove tutto il mondo dell’arte e della cultura era stimolato da numerosi fattori determinanti: le guerre, la trasformazione sociale dei popoli, i grandi cambiamenti politici e le nuove scoperte tecnologiche e di comunicazione, come il telegrafo senza fili, la radio, gli aeroplani e le prime cineprese; tutti fattori che arrivarono a cambiare completamente la percezione delle distanze e del tempo, “avvicinando” fra loro i continenti.

La prima importante esposizione futurista si tenne a Parigi presso la galleria Bernheim-Jeune dal 5 al 24 febbraio 1912. All’inaugurazione della mostra erano presenti Marinetti, Boccioni, Carrà, Severini e Russolo. L’accoglienza iniziale fu fredda, ma nelle settimane successive il movimento suscitò un certo interesse divenendo presto oggetto di attenzioni internazionali tanto da favorire la riproposizione della mostra anche in altre città europee come Berlino

Il secondo Futurismo fu sostanzialmente diviso in due fasi; la prima andava dal 1918, due anni dopo la morte di Umberto Boccioni, al 1928 e fu caratterizzata da un forte legame con la cultura post-cubista e costruttivista, la seconda invece, dal 1929 al 1939, fu molto più legata alle idee del surrealismo.

Di questa corrente – che si concluse attraverso il cosiddetto “terzo Futurismo”, portando anche all’epilogo del Futurismo stesso – fecero parte molti pittori fra cui Fillia (Luigi Colombo), Enrico Prampolini, Nicolay Diulgheroff ma anche Mario Sironi, Ardengo Soffici, Ottone Rosai, Carlo Vittorio Testi e la moglie Fides Stagni.

Il Manifesto futurista di Marinetti era stato pubblicato a San Pietroburgo appena un mese dopo l’uscita su Le Figaro, e già negli anni 1911 e 1912 Natal’ja Sergeevna Gončarova e Michail Fëdorovič Larionov, che in patria verrà definito il “padre del Futurismo russo”, furono i concreti iniziatori del movimento in Russia.

Nel 1913 il pittore Kazimir Severinovič Malevič, il compositore Michail Matjušin e lo scrittore Aleksej Eliseevič Kručënych redassero il manifesto del Primo congresso Futurista russo. Al movimento, conosciuto anche come Cubofuturismo o Raggismo, aderirono personalità come il poeta e drammaturgo Vladimir Vladimirovič Majakovskij.

Natal’ja Gončarova nasce in una nobile famiglia russa, imparentata con Alexander Pushkin, possidente di numerose tenute e villaggi a sud di Mosca. Trascorre l’infanzia nella provincia di Tula fin quando si trasferisce a Mosca con la famiglia nel 1891. Qui la Gončarova studia prima medicina, poi storia e nel 1898 entra alla Scuola di pittura, scultura e architettura di Mosca come studentessa di scultura, percorso che poi abbandona a favore della pittura. Lei stessa motiva tale scelta in questi termini:

“La scultura non può trasmettere i sentimenti evocati dalla natura, la fragilità commovente di un fiore o la freschezza di un cielo primaverile. Incantata dal gioco di luci e armonia di colori, ho rinunciato alla scultura”

Nel gennaio 1914 Marinetti stesso si recò a Mosca. Dal movimento d’avanguardia futurista nacquero negli anni immediatamente precedenti la rivoluzione del 1917 due importanti avanguardie artistiche, il Costruttivismo e il Suprematismo. L’attenzione che i giornali e il pubblico dedicarono a Marinetti fu enorme.

L’ultima “mostra futurista” si tenne nel 1915 a Pietrogrado.

In Russia il movimento non fu caratterizzato dal bellicismo come quello dei futuristi italiani, criticato da Majakovskij, ma fu accompagnato da un’utopica idea di pace e libertà, sia individuale (dell’artista), sia collettiva (del mondo), che si sarebbe concluso con l’adesione di una parte del gruppo al bolscevismo. Dopo la rivoluzione d’ottobre molti futuristi confluirono nel cubismo e nell’astrattismo.

