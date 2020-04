Il dogmatismo scientifico

science, chemistry, biology and people concept - close up of scientist hand with microscope and green leaf making research in laboratory over hydrogen chemical formula and dna molecule structure

La matematica non è un opinione, ma è una disciplina in continua evoluzione. Esistono equazioni che non sono state ancora calcolate, ma ciò non esclude che esse non siano corrette. Il numero 0 era sconosciuto in Europa prima dell’arrivo degli arabi, perché i numeri romani non lo contemplavano.

C’è molto ancora da scoprire, la materia e l’energia oscura che secondo ipotesi costituirebbero la gran parte della composizione dell’universo non è stata ancora dimostrata se non con calcoli teorici.

La meccanica quantistica pone enormi interrogativi e sembra svincolarsi dalle normali e accettate leggi fisiche.

Ci sono molte cose che la scienza non riesce a comprendere, eventi inspiegabili, la funzione completa del cervello umano, stati di coscienza superiori, le guarigioni spontanee.

Una teoria scientifica viene accettata finché una nuova scoperta spazza via le vecchie credenze.

Quindi la scienza non rappresenta come il mondo è davvero, ma come noi riusciamo a comprenderlo in quel momento storico.

Argomento diverso è la medicina, che pur avvalendosi del metodo sperimentale e di altre discipline quali chimica, fisica, genetica, biologia ecc., con la scienza ha poco da spartire, in quanto si affida largamente alla statistica.

In pratica usa lo stesso metodo di cui si servono gli scommettitori, solo che in questo caso c’è in gioco la nostra vita!

La sperimentazione sugli animali da laboratorio precede quella su volontari umani, portando ad esiti diversi da persona a persona.

Non tutti infatti reagiscono allo stesso modo alle cure mediche. Ma come per la scienza, anche la medicina è in continua evoluzione, e non può affermare di possedere la verità assoluta. Essa si avvale semplicemente delle conoscenze note in quel momento.

Oggi porsi delle domande, non appiattirsi alle verità pre-confezionate sembra essere diventato un crimine, e i “cani da guardia” sono proprio quelli che un tempo venivano boicottati da un altra istituzione dogmatica.

Fonte : lachiavedellapercezione.blogspot.com

