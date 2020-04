Il deserto del Taklamakan in Cina

Tempo di lettura: 2 minuti

Il deserto del Taklamakan si trova nella regione nord-occidentale della Cina moderna, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang. Il deserto del Taklamakan è un ovale inospitale di circa 1000×500 km. Wang Yue e Dong Guangrun del Desert Research Institute di Lanzhou, in Cina, affermano che nel deserto di Taklamakan la piovosità media annua è inferiore a 40 mm (1,57 pollici).

Si tratta di circa 10 mm – che è poco più di un terzo di pollice – al centro e 100 mm alle basi delle montagne, secondo le Ecoregioni terrestri – deserto di Taklimakan.

Ci sono oasi situate su due percorsi intorno al deserto che sono serviti da importanti punti di scambio sulla Via della Seta.

Lungo il nord, il percorso è andato dai Monti Tien Shan e, a sud, dai Monti Kunlun dell’altopiano tibetano .

L’economista André Gunder Frank, che ha viaggiato lungo la rotta settentrionale con l’ UNESCO, afferma che la rotta meridionale era maggiormente utilizzata nei tempi antichi.

Il deserto del Taklamakan supporta piccole popolazioni di animali come cammelli battriani selvatici, asini selvaggi asiatici, lupi, volpi, gazzelle e cinghiali.

I cammelli, in particolare, possono tollerare la secchezza dell’area desertica e sono in grado di sigillare le loro narici simili a fessure, evitando sabbia e polvere.

Il deserto del Taklamakan è quasi privo di vegetazione. Tamarisco, cespugli di nitro e canne sono gli unici tipi di vegetazione che si trovano nelle depressioni tra le dune; tuttavia, la vita delle piante è molto più ricca lungo i bordi dell’area desertica.

