Il contenuto di marca nei film, da internet alla tv

Il contenuto con marchio (noto anche come intrattenimento con marchio ) è la pratica del marketing attraverso la creazione di contenuti finanziati o prodotti direttamente da un inserzionista. Il contenuto non deve necessariamente essere una promozione per il marchio, anche se può comunque includere l’inserimento di prodotti.

A differenza delle forme convenzionali di contenuto editoriale, il contenuto con marchio è generalmente finanziato interamente da un marchio o società piuttosto che da uno studio o un gruppo di produttori esclusivamente artistici.

Esempi di contenuti di marca sono apparsi in televisione, film, contenuti online, videogiochi, eventi e altre installazioni.

Ed a proposito di film, la società BMW ha creato ‘The Hire’, una serie di otto cortometraggi (in media una decina di minuti ciascuno) prodotti per Internet nel 2001 e nel 2002. Una forma di contenuto di marca , i cortometraggi sono stati diretti da famosi cineasti di tutto il mondo e interpretato da Clive Owen come “il guidatore” mettendo in evidenza gli aspetti prestazionali di varie automobili BMW. La serie è tornata nel 2016, quattordici anni dopo la fine della sua corsa originale.

Diverse compagnie hanno tentato di capitalizzare il successo della serie cinematografica BMW.

Nel 2002, la casa automobilistica Nissan ha prodotto il suo cortometraggio con la 350Z appena presentata . Intitolato The Run , il film è stato diretto da John Bruno, un protetto di James Cameron che ha lavorato con Cameron in True Lies , The Abyss e Terminator 2: Judgment Day . Il film è stato proiettato nelle sale prima dei lungometraggi nel novembre 2002. Nissan ha offerto un DVD del film per $ 9,95.

Nel 2004, Mercedes-Benz ha realizzato The Porter , un film di 15 minuti del regista Jan Wentz, interpretato da Max Beesley e Bryan Ferry .

Alcuni anni dopo, la società Bombardier Recreational Products ha presentato una serie di cortometraggi su Internet che hanno mostrato la loro linea “Sea-Doo” di imbarcazioni personali (PWC) mentre Covad Business ha anche costruito un film horror su Internet basato sul loro prodotti chiamati The Ringing con l’intento di mostrare la tecnologia VoIP .

The Transporter era anche basato sullaserie di film di The Hire , come ha affermato Luc Besson nelle interviste. In effetti, molti degli elementi visti in The Hire sono stati incorporati in The Transporter , fino all’automobile BMW.

Nello stesso periodo in cui The Hire ritorna nell’ottobre 2016, la Ford Motor Company produce il suo cortometraggio, pubblicizzando la sua nuova auto, la Ford Edge del 2015 incorporata in una storia, con Mads Mikkelsen nel ruolo del personaggio principale di Le Fantôme , diretto di Jake Scott , che ha coprodotto la seconda stagione di The Hire .

