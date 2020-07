Il Consiglio per i diritti umani adotta sei risoluzioni

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Consiglio per i diritti umani ha adottato sei risoluzioni in cui, tra le altre azioni, ha esteso i mandati del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia e del gruppo di lavoro sulla questione dei diritti umani e delle società transnazionali e di altre attività imprese.

Altre risoluzioni riguardavano la responsabilità di proteggere le popolazioni da genocidi, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l’umanità; l’eliminazione della mutilazione genitale femminile; l’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne; e il rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani.

In una risoluzione sul quindicesimo anniversario della responsabilità di proteggere le popolazioni dal genocidio, dai crimini di guerra, dalla pulizia etnica e dai crimini contro l’umanità, sancito dall’esito del vertice mondiale del 2005, adottato con un voto di 32 a favore, 1 contro e 14 astensioni come rivisto oralmente, il Consiglio ha deciso di convocare, prima della sua quarantasettesima sessione, una tavola rotonda intersettoriale per celebrare il quindicesimo anniversario della responsabilità di proteggere le popolazioni da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l’umanità.

In una risoluzione sulle imprese e i diritti umani: il gruppo di lavoro sulla questione dei diritti umani e delle società transnazionali e altre imprese, e migliorando la responsabilità e l’accesso ai rimedi , adottato senza voto, il Consiglio ha deciso di prorogare il mandato del gruppo di lavoro sulla questione dei diritti umani e delle società transnazionali e altre imprese per un periodo di tre anni.

In una risoluzione sull’eliminazione della mutilazione genitale femminile , adottata senza votazione, il Consiglio ha deciso di convocare un panel di alto livello sulla prevenzione e la risposta multisettoriali, compresa la risposta globale, alla mutilazione genitale femminile alla quarantina settima sessione.

In una risoluzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze , adottata senza votazione come riveduta oralmente, il Consiglio invita gli Stati ad abrogare tutte le leggi e le politiche che mirano esclusivamente o in modo sproporzionato alle azioni o al comportamento delle donne e delle ragazze e leggi e politiche che li discriminano, in base a qualsiasi motivo.

In una risoluzione sul rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani , adottata con un voto di 30 a favore, 15 contro e 2 astensioni, il Consiglio ha chiesto all’Alto Commissario di preparare una nuova relazione sui lavori dell’Ufficio Alto commissario per l’attuazione e il rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani, proponendo anche possibili modi per affrontare le sfide della promozione e della protezione dei diritti umani, compreso il diritto allo sviluppo.

In una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia , adottata con un voto di 22 a favore, 5 contro e 20 astensioni, il Consiglio ha deciso di prorogare il mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia per un periodo di un anno.

Fonti : Relief Web / Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani

