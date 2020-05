Il centro culturale e artistico dello stretto di Fuzhou

Tempo di lettura: 2 minuti

Il massiccio centro culturale e artistico dello stretto di Fuzhou, in Cina, è uno dei più straordinari esempi moderni della bellezza e delle applicazioni pratiche della terracotta architettonica. Progettato da PES-Architects e completato nel 2018, il centro bianco scintillante è stato ispirato da qualcosa di semplice come un fiore di gelsomino.

Il centro si trova sul fiume Minjiang e si affaccia sulla riserva naturale dell’isola di Mahangzhou. I cinque enormi edifici che compongono i complessi incombono sul paesaggio, e le loro curve aggraziate e le forme uniche offrono un interessante contrappunto non solo al lungofiume ma anche agli edifici meno stimolanti del paesaggio urbano sullo sfondo.

I visitatori possono anche fare un po ‘di shopping e servizi di intrattenimento rivolti alle famiglie. Il centro è la prova che la nuova era di un edificio culturale in Cina non ha nostalgia delle scatole di cemento che sono state favorite dagli architetti diversi decenni fa.

Gli edifici includono il magnifico teatro dell’opera da 1.600 posti, la sala da concerto da 1.000 posti, il teatro polivalente da 700 posti, il museo d’arte e il centro cinematografico e televisivo. Piuttosto che essere completamente separati l’uno dall’altro, sono collegati da un concorso culturale allo stesso livello del fiume dell’inondazione di Liangcuo. (Quanto sopra, con il covid-19, viene dimezzato e ricomposto).

La brillante bellezza bianca del Centro culturale e artistico dello stretto di Fuzhou è dovuta al rivestimento in terracotta e agli ombrelloni che ne coprono l’esterno. Le solide pareti esterne degli edifici sono rivestite con pannelli in terracotta prodotti da LOPO China e le facciate in vetro degli edifici sono coperte da ombrelloni costituiti da baguette e feritoie realizzate dalla stessa azienda.

Prima dell’installazione degli ombrelloni, i progettisti hanno sviluppato una complessa sceneggiatura per computer per trovare gli angoli delle baguette e le distanze tra le feritoie che massimizzerebbero la quantità di ombra che offrono. Nelle aree in cui era richiesta meno ombra, alcune baguette e feritoie sono state rimosse per creare ulteriore interesse visivo dall’esterno e per offrire una vista libera dall’interno degli edifici.

L’uso della ceramica, che ha un significato storico che è meglio evidenziato dalla sua importanza durante il periodo della via della seta marittima , continua all’interno del centro. Mentre i dettagli interni in ceramica sono mozzafiato in tutti gli edifici, sono ancora più squisiti nel teatro dell’opera e nella sala da concerto.

Gli interni di quegli edifici sono stati una collaborazione tra PES-Architects e Samuel Hsuan-yu Shih, noto artista ceramico con sede a Taiwan. Gli interni in ceramica non solo dovevano avere un bell’aspetto, ma dovevano anche soddisfare le esigenze acustiche dei locali. Sono stati introdotti acustici per aiutare a creare i pannelli che caratterizzano i disegni di Hsuan-yu Shih utilizzando la nuova tecnologia e un materiale noto come China White.

I risultati furono due diversi tipi di pannelli in terracotta, uno dei quali era inciso, mentre l’altro era un pannello di piastrelle a mosaico. La pelle China White da 3.200 m nel teatro dell’opera del centro presenta 13 forme diverse e 1,5 milioni di petali di gelsomino in ceramica disegnati dall’artista.

