Il Belgio dice addio al Ponte dei Buchi (Pont des Trous), una costruzione che presiedeva il fiume Scheldt dal 12 ° secolo ed è stata demolita di fronte al rifiuto formale di oltre 20.000 abitanti della città di Tournai.

Il motivo della demolizione è quello di cancellare la navigazione delle navi da crociera e di altre grandi navi commerciali.

Un’operazione incorniciata nel progetto del grande canale Senna-Nord, che mira a collegare il porto di Le Havre ( Francia ) con quello del Benelux (Belgio).

Sebbene fosse alla fine di gennaio quando il municipio approvò la demolizione, la controversia sulla conservazione di questo storico ponte risale al 2015 , quando le istituzioni belghe iniziarono a preparare un sostituto più moderno, secondo il quotidiano Le Soir .

Pur non potendo fermare la demolizione, le proteste di massa degli abitanti della località convocarono il ministro dei Lavori pubblici della Vallonia (una delle tre regioni belghe), Carlo di Antonio, per promettere che il ponte manterrà il suo aspetto medievale.

In alcune delle critiche raccolte dal giornale belga, i vicini hanno avvertito dell’effetto negativo che può avere sull’economia locale , poiché il Ponte dei Buchi è la grande attrazione turistica di Tournai.

L’obiettivo del progetto è che nel 2021 navi fino a 2.000 tonnellate possono navigare nel fiume, mentre finora il peso massimo consentito era di 1.500. Con questa idea del futuro, il governo belga intende aumentare l’attività economica non solo in città, ma anche in tutto il paese.

Le piattaforme di vicinato hanno avvertito le istituzioni belghe che se la riforma del viadotto non viene eseguita correttamente, corrono il rischio di perdere la distinzione del patrimonio mondiale concessa dall’UNESCO.

Nota Storica

Il ponte ha tre suggestivi archi a punta e faceva parte della terza cinta muraria nel Medioevo. Il nome si riferisce al lucchetto che era vicino.

La torre sulla riva sinistra ( Tour du Bourdiel ) risale al 1281 , la torre sulla riva destra ( Tour de la Thieulerie ) dal 1304 . Le torri sono piatte sul lato della città e rotonde verso l’esterno. Nel 1329 fu completato il ponte che può essere chiuso con cancelli a battente. Undici anni dopo, il rinforzo dimostrò il suo valore quando, durante la Guerra dei Cent’anni, il re inglese Edoardo III , supportato dalle truppe fiamminghe, tentò invano di forzare il cancello d’acqua con navi ram ( 1340 ).

Nel 1683 lo Schelda fu incanalato tra le mura della banchina alte pochi metri. Di conseguenza, le porte delle torri non potevano più essere utilizzate. Durante un restauro nel 1847 , il ponte perse il tetto sulla galleria.

Fino al 1832 è stato un tributo a carico delle navi di passaggio.

All’inizio della seconda guerra mondiale il ponte fu fatto saltare in aria dagli inglesi in ritirata. Durante la ricostruzione nel 1947-48 il complesso fu sollevato per 2,40 metri, comprese le torri. L’arco centrale fu reso più alto e più largo a spese degli archi laterali.

