Il Bahrein riduce prezzo tasse visto turistico oltre il 50%

Tempo di lettura: 1 minuto

Nel tentativo di attrarre un maggior numero di visitatori stranieri, il Regno del Bahrein ha annunciato una massiccia riduzione delle tasse di visto pre-ingresso, a partire da gennaio 2020.

Per un visto di un anno, la tariffa è ora di 40 dinari del Bahrein (Dh400), in calo da BD85. La tassa per i visti di cinque anni è stata ridotta da BD170 a BD60, secondo il quotidiano nazionale del Bahrein, Gulf Daily News .

A dicembre, Manama, la capitale del paese, è stata nominata capitale del turismo arabo per il 2020 . L’annuncio è stato fatto durante la 22a sessione del Consiglio ministeriale arabo per il turismo, tenutasi ad Al Ahsa in Arabia Saudita.

Fonte

Whang Ziming – Reporter Freelance Asia Occidentale – Mail, redazione@reporterspress.it