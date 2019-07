Il 10% dei lavoratori riceve metà della retribuzione globale

Il 10% dei lavoratori riceve il 48,9% della retribuzione globale totale, mentre il 50% dei lavoratori con meno retribuzione riceve solo il 6,4%, un nuovo set di dati dell’OIL rivela.

Inoltre, il più basso 20 percento dei percettori di reddito – circa 650 milioni di lavoratori – guadagna meno dell’1 percento del reddito da lavoro globale, una cifra che non è cambiata in 13 anni.

Il nuovo set di dati mostra che la disuguaglianza globale del reddito da lavoro globale è diminuita dal 2004. Tuttavia, ciò non è dovuto alle riduzioni della disuguaglianza all’interno dei paesi – a livello nazionale, la disuguaglianza salariale è in realtà in aumento. Piuttosto, è a causa dell’aumento della prosperità nelle grandi economie emergenti, in particolare Cina e India. Nel complesso, i risultati dicono, la disparità di reddito rimane pervasiva nel mondo del lavoro.

Il dataset Condividi e distribuzione reddito da lavoro , sviluppato dal Dipartimento di Statistica dell’ILO, contiene dati provenienti da 189 paesi ed è tratto dalla più ampia raccolta al mondo di dati sulle indagini sulle forze armate. Offre due nuovi indicatori per le principali tendenze nel mondo del lavoro, a livello nazionale, regionale e globale. Uno fornisce le prime cifre comparabili a livello internazionale della quota del PIL che va ai lavoratori – piuttosto che al capitale – attraverso salari e guadagni. Il secondo esamina come viene distribuito il reddito da lavoro.

I risultati chiave dimostrare che, a livello globale, la quota di reddito nazionale destinata ai lavoratori è in calo, dal 53,7% nel 2004 al 51,4% nel 2017.

” I dati mostrano che in termini relativi, l’aumento dei redditi da lavoro superiore è associato a perdite per tutti gli altri, con lavoratori della classe media e di reddito inferiore che vedono diminuire la propria quota di reddito”. [Steven Kapsos, capo dell’unità di produzione e analisi dei dati dell’ILO]

Guardando la distribuzione media delle retribuzioni tra i paesi, si scopre che la quota destinata alla classe media (il 60% medio dei lavoratori) è diminuita tra il 2004 e il 2017, dal 44,8 al 43%. Allo stesso tempo, la quota guadagnata dal 20 percento dei percettori di guadagno è aumentata, passando dal 51,3 percento al 53,5 percento. I paesi in cui questi alti guadagni hanno visto la loro quota di aumento salariale nazionale di almeno un punto percentuale includono Germania, Indonesia, Italia, Pakistan, Regno Unito e Stati Uniti.

“I dati mostrano che in termini relativi, l’aumento dei redditi da lavoro superiore è associato a perdite per tutti gli altri, con lavoratori della classe media e di reddito inferiore che vedono diminuire la loro quota di reddito”, ha detto Steven Kapsos, responsabile della produzione di dati dell’ILO e unità di analisi. “Tuttavia, quando le quote di reddito da lavoro dei lavoratori a reddito medio o inferiore aumentano, i guadagni tendono ad essere diffusi, favorendo tutti tranne i più alti guadagni.”

I paesi più poveri tendono ad avere livelli più alti di disuguaglianza retributiva, cosa che esaspera le difficoltà di popolazioni vulnerabili. Nell’Africa sub-sahariana, il 50 per cento dei lavoratori in basso guadagna solo il 3,3 per cento del reddito da lavoro, rispetto all’Unione europea, dove lo stesso gruppo riceve il 22,9 per cento del reddito totale pagato ai lavoratori.

Roger Gomis, economista del Dipartimento di Statistica dell’ILO, ha dichiarato: “La maggior parte della forza lavoro globale subisce salari incredibilmente bassi e per molti avere un lavoro non significa avere abbastanza da vivere. La paga media della metà inferiore dei lavoratori del mondo è di appena 198 dollari al mese e il 10% più povero dovrebbe lavorare più di tre secoli per guadagnare lo stesso del 10% più ricco in un anno. ”

L’uscita di il nuovo set di dati segue una raccomandazione nel rapporto della Commissione globale dell’OIL sul futuro del lavoro , che ha evidenziato la necessità di nuovi indicatori per monitorare con maggiore precisione i progressi sul benessere, la sostenibilità ambientale, l’uguaglianza e un’agenda di sviluppo centrata sull’uomo. Il nuovo set di dati verrà anche utilizzato per monitorare i progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS).

Fonte

Organizzazione internazionale del lavoro (ILO)

Reporters Freelance in the world

redazione@reporterspress.it