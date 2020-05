Tempo di lettura: 2 minuti

“Iesus Nazarenus Rex Iudeum”, Gesù Nazareno re dei giudei, ma in giro vi sono interpretazioni complottistiche davvero esilaranti come ad esempio “Iustum Necar Reges Impios”, è giusto sterminare o annientare empi e eretici re, governi o nazioni. Quale sarà la corretta frase? Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Gesù di Nazareth Re dei Giudei), Igne Natura Renovatur Integra (Tutta la natura sarà rinnovata dal fuoco) Iustum Necar Reges Impios (È solo per uccidere re empi)?

Quando le crocifissioni erano all’ordine del giorno, era consuetudine apporre una tavola nella parte superiore della croce che dettagliava i crimini della persona crocifissa. Questa tavola era chiamata titulus cruces da cui il nome Titulus Cross o Proclamation Cross . La placca è stilizzata come una trave superiore su diversi tipi di croce, tra cui la croce patriarcale , la croce ortodossa e la croce papale . A volte la scritta è scolpita sulla traversa principale ( patibolo ), senza la barra superiore aggiuntiva. Ci riferiamo ancora a questo come una croce di Titulus .

L’iscrizione è di solito “INRI” ma è possibile utilizzare altre lettere (vedere Croci con lettere ).

Circa 2000 anni fa

Il procuratore romano Pilato era riluttante a crocifiggere Gesù perché non vedeva alcuna vera giustificazione. Anzi, avrebbe preferito assolvere Gesù, ma c’era una forte pressione per far valere la sua autorità e punire coloro che si riteneva avessero infranto la legge. Era ansioso che nessuna relazione negativa sulla sua esibizione sarebbe stata ritrasmessa all’imperatore.

A quel tempo, gli ebrei avevano un trattato con Roma per l’autogoverno. I sacerdoti ebrei si lamentarono a Roma che l’impatto che Gesù stava avendo sulla popolazione era così intenso che la gente lo considerava come un re. L’esistenza di una monarchia andava contro il trattato e Gesù stava quindi interferendo con il loro autogoverno. Pilato sfidò Gesù a negare ciò, ma senza alcuna smentita, Pilato annunciò un verdetto di “colpevole di default” e i sacerdoti chiesero la pena di morte. Il crimine per il quale fu crocifisso Gesù fu quindi il “Re dei Giudei”, e questo fu debitamente dipinto sul titolo.

L’iscrizione è stata scritta in latino (la lingua ufficiale dell’Impero romano), greco (la lingua internazionale della cultura) ed ebraico (la lingua religiosa degli ebrei). Il latino è: IesvsNazarenvsRexIvdæorvm che in inglese si traduce in: ‘Jesus the Nazorean, King of the Jewish’ p>

(La targa era anche un modo per deridere Gesù, come fecero anche i soldati ponendo una corona di spine in testa e una veste scarlatta su di lui.)

Circa 1.000 anni fa

Nel Medioevo la lingua principale in chiesa era il latino. La gente aveva familiarità con la frase IesvsNazarenvsRexIvdorvm e divenne consuetudine per gli artisti abbreviare la lunga formulazione delle lettere iniziali: INRI.

Adesso

Un frammento del titulus della Vera Croce (la croce su cui fu crocifisso Gesù Cristo) esiste ancora e giace nella Chiesa di Santa Cruces a Roma. O almeno, molte persone credono che un piccolo blocco di legno, lungo meno di un piede, sia una reliquia originale di 2000 anni fa.

Allo stesso modo, molti altri contestano caldamente questo. Tuttavia, se è vero che l’imperatore romano Costantino mandò sua madre, Elena, come missionaria, allora potrebbe essere una reliquia autentica. Si dice che Elena avesse preso il titolo di croce di Gesù come aiuto per diffondere il cristianesimo in tutto l’Impero romano.

