ID2020, Identità digitale Mondiale

Tempo di lettura: 3 minuti

Nel maggio 2016, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, il vertice inaugurale ID2020 ha riunito oltre 400 persone per discutere su come fornire l’identità digitale a tutti, un obiettivo di sviluppo sostenibile definito che includa 1,5 miliardi di persone che vivono senza alcuna forma di identificazione riconosciuta.

Esperti in blockchain e altre tecnologie crittografiche si sono uniti a rappresentanti di organismi di standard tecnici per identificare come la tecnologia e altre competenze del settore privato potrebbero raggiungere l’obiettivo.

Nel 2019, ID2020 ha avviato un nuovo programma di identità digitale in collaborazione con il governo del Bangladesh e l’alleanza con i vaccini Gavi.

La Missione dell’ID2020 è, in pratica, un consorzio pubblico-privato al servizio dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite, al fine di fornire identità legale a tutte le persone, comprese le popolazioni più vulnerabili del mondo.

ID2020 ha pubblicato una dichiarazione di missione in dieci punti, che include: “Riteniamo che gli individui debbano avere il controllo delle proprie identità digitali, incluso il modo in cui i dati personali vengono raccolti, utilizzati e condivisi“.

Le società Accenture , Microsoft , Avanade Inc, PricewaterhouseCoopers e Cisco Systems Inc hanno contribuito con la loro esperienza a ID2020.

I teorici della cospirazione sostengono che ID2020 e Bill Gates hanno fatto piani per creare appositamente il covid-19 al fine di realizzare la vaccinazione digitale con l’ impianto di microchip nei corpi dei pazienti.

La teoria ID2020 attira, ad esempio, l’attenzione dei seguaci della cospirazione di QAnon , dell’alt-right, degli obiettori alle telecomunicazioni del 5G e dei cristiani che considerano profezie apocalittiche come il “marchio della bestia”.

Un recente studio sperimentale, sequestrato dai cospirazionisti , descrive un cerotto usato sui ratti che consegnavano contemporaneamente un vaccino e un “punto quantico”. Il piccolo tatuaggio diventa visibile solo sotto una luce a infrarossi vicini. Gli autori suggeriscono che la tecnologia potrebbe essere utile “nei paesi in via di sviluppo” per il “registro intradermico delle vaccinazioni personali”. L’esperimento è stato parzialmente finanziato dalla Gates Foundation . Il suo abstract è stato visto decine di migliaia di volte sul sito Web di una rivista scientifica.

A seguito di queste teorie della cospirazione, il personale di ID2020 ha ricevuto minacce di morte.

Fonte : Wikipedia

Ritornando ad ID2020, al momento, l’UNICEF è una delle organizzazioni interessate all’identità digitale poiché vorrebbe registrare i bambini alla nascita per un miglior sviluppo sostenibile dell’ONU sull’identità.

In Malawi, ad esempio, circa il 90% dei bambini è vaccinato, ma meno del 5% ha un certificato di nascita. In tutto il mondo, circa l’86% dei bambini riceve tre dosi del vaccino contro la difterite-tetano-pertosse, generalmente considerato il gold standard, ma si stima che il 98% venga vaccinato con almeno qualcosa.

L’ID potrebbe fornire un documento di identità digitale a oltre un miliardo di persone in tutto il mondo. Questo è il numero che non hanno modo, nemmeno un certificato di nascita, di dimostrare chi sono.

Senza ID, queste persone, prevalentemente donne e bambini in Asia e in Africa, non possono ottenere conti sanitari, assistenziali o bancari.

Tale cifra comprende anche i 60 milioni di rifugiati in tutto il mondo e molte donne vittime della prostituzione coatta, la cui mancanza di identità impedisce loro di ottenere aiuto.

L’UNDP ha utilizzato la tecnologia biometrica per aiutare a creare registri degli elettori – impedendo alle persone di votare più di una volta – in più di una dozzina di paesi, tra cui la Repubblica Democratica del Congo, la Guinea, lo Zambia, il Bangladesh e il Nepal. Ma quando si tratta di registrazione, molti potenziali elettori non hanno documenti di identità con cui iscriversi in primo luogo.

Le persone dietro ID2020 sono particolarmente interessate a un sistema decentralizzato, ovvero qualcosa che coinvolge blockchain. La tecnologia, che sta alla base del bitcoin, detiene record a prova di manomissione su una rete di computer. Sebbene sembri improbabile che esista mai un sistema di identificazione globale indipendente dai governi, è ipotizzabile che le persone più povere e vulnerabili siano in grado di accedere a un sistema e dimostrare chi sono ai servizi sociali, alle banche o ai governi stranieri.

Fonti Varie

Internet Web & Technology -> Social Net – AI – Tech<- For press releases please contact, mail: redazione@reporterspress.it