I vegetariani possono avere abbastanza nutrizione per costruire i muscoli?

Non è solo necessario eseguire un allenamento muscolare per costruire i muscoli, ma anche il contenuto della dieta è molto importante. Carne e pesce sono eccellenti fonti di proteine ​​che formano i muscoli, ma i vegetariani non mangiano carne o pesce, quindi questi ingredienti non possono essere la fonte di proteine. La nutrizionista Charlotte Cliff spiega come questi vegetariani ottengano i nutrienti di cui hanno bisogno per costruire i muscoli.

Cliff, che afferma che anche i vegetariani possono aumentare i muscoli, ha affermato che è importante capire “come sono fatti i muscoli” per aumentare i muscoli.

La crescita muscolare e l’ipertrofia si ottengono aumentando la quantità di cellule fibrose chiamate fibre muscolari ed è possibile aumentare le fibre muscolari stimolandole attraverso l’allenamento muscolare.

La stimolazione muscolare distrugge le fibre muscolari quando viene stimolata, ma nel processo di recupero delle fibre muscolari danneggiate, sarà leggermente più spessa di prima e verrà riparata, quindi l’allenamento muscolare allargherà il muscolo cosa.

Oltre ai danni alle fibre muscolari, l’allenamento muscolare provoca un aumento della temperatura corporea e disidratazione, che mette a dura prova il corpo.

Pertanto, una dieta adeguata non solo costruisce i muscoli, ma aiuta anche a recuperare in modo efficiente dall’allenamento muscolare, nonché da stretching, idratazione e rapidità, spiega Cliff.

Le proteine ​​sono un nutriente molto importante che è un materiale che compone i muscoli, ma in realtà le proteine ​​sono un composto molecolare elevato composto da 20 tipi di L-aminoacidi collegati in una catena e una sola sostanza Non è una parola

Alcuni aminoacidi sono chiamati “aminoacidi essenziali” che non possono essere sintetizzati dall’organismo e devono essere presi dalla dieta. Sembra difficile ottenere tutti gli aminoacidi essenziali come isoleucina , leucina , lisina , metionina , fenilalanina , treonina , triptofano , valina , istidina, ma poiché la carne contiene tutti questi aminoacidi essenziali, “ muscolo Dovresti mangiare carne da mettere “.

Molte piante, comprese le noci, che si dice siano ricche di proteine, non contengono tutti questi amminoacidi essenziali, quindi si pensa che i vegetariani abbiano difficoltà a costruire i muscoli. Ma i semi di soia, il grano saraceno e la quinoa sono fonti proteiche che contengono tutti gli aminoacidi essenziali e i vegetariani possono assumere abbastanza proteine ​​se pensano attentamente alla ricetta, ha detto Cliff.

Inoltre, non è solo necessario assumere solo proteine ​​per costruire i muscoli, ma è importante assumere più nutrienti in modo equilibrato. Cliff sottolinea che i seguenti nutrienti sono importanti per la costruzione muscolare.

・Calcio : molte persone pensano che il calcio sia associato ad ossa e denti, ma il calcio è profondamente coinvolto nell’esercizio della contrazione dei muscoli e la mancanza di calcio può causare un eccessivo accumulo di grasso. Quello. Quindi Cliff dice che dovrebbe ottenere calcio dagli spinaci e da altre verdure a foglia.

– Ferro : il ferro è nell’emoglobina del sangue che aiuta a trasportare l’ossigeno, l’ossigeno nei muscoli durante l’esercizio. Generalmente, la principale fonte di ferro è considerata la carne, ma anche le verdure a foglia scura come spinaci e cavoli , lenticchie e noci sono ricche di ferro.

・Vitamina C : la vitamina C, che aiuta l’assorbimento del ferro, è abbondante in frutta e verdura, quindi si può dire che è un nutriente che può essere facilmente assunto in una dieta vegetariana.

・Vitamina D : la vitamina D non influenza direttamente i muscoli tanto quanto il calcio e il ferro, ma la carenza provoca una diminuzione della massa muscolare. La vitamina D non è molto contenuta nelle verdure , quindi si consiglia di biosintetizzarla al sole o integrarla con integratori.

・Vitamina B12: La vitamina B12 aiuta indirettamente l’ossigenazione muscolare perché aiuta la produzione di emoglobina nei globuli rossi. La vitamina B12 è generalmente povera di alimenti di origine vegetale, ma può essere ingerita mangiando lievito alimentare o cereali integrati con vitamina B12.

Mangiando una varietà di cibi e talvolta usando integratori per integrare efficacemente la loro alimentazione, Cliff sostiene che anche i vegetariani possono costruire muscoli. Inoltre, invece di limitare il numero di pasti a tre volte al giorno, si raccomanda anche di aumentare il numero di pasti da cinque a sei volte al giorno e consumare snack contenenti proteine ​​e altri nutrienti come snack.

