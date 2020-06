I vaccini sono costituiti da componenti antigenici

Tempo di lettura: 2 minuti

Il sistema immunitario reagisce ai patogeni (o a qualsiasi altra particella estranea) in due modi. La prima è la risposta primaria, in cui alcune cellule immunitarie attaccheranno indiscriminatamente qualsiasi cosa che identificano come estranea. Se questo non riesce a annullare la minaccia, il sistema immunitario fa appello alle sue truppe più specializzate, che segnano l’inizio della risposta secondaria.

Nella risposta secondaria, le cellule T e le cellule B vengono reclutate per gestire la minaccia.

Le cellule B produrranno anticorpi: etichette chimiche di morte che segnalano alle cellule T e a varie altre cellule immunitarie per finire uccidendo qualsiasi cosa etichettata con l’anticorpo.

Questo sistema è estremamente efficiente, ma soprattutto per la vaccinazione, può ricordare le infezioni passate da agenti patogeni.

Se lo stesso patogeno entra di nuovo nel corpo, il sistema immunitario è in grado di combattere e finirlo più velocemente.

Pertanto, un vaccino può essere qualsiasi cosa che dia al sistema immunitario la capacità a lungo termine di combattere una determinata malattia.

Questo ci porta all’ingrediente chiave di un vaccino, quello che dà al sistema immunitario la memoria di un patogeno che non ha ancora combattuto.

L’antigene potrebbe essere una molecola di zucchero sul patogeno, una proteina specifica o, come nel caso di un virus, solo il suo capside. Possiamo iniettare una combinazione di queste molecole in modi inventivi per stimolare il sistema immunitario nel modo esatto che vogliamo.

Esistono anche vaccini a DNA. Qui, invece di iniettare la molecola antigenica stessa, viene iniettato il DNA che codifica per quelle molecole. Alcune cellule ospiti esprimeranno il codice antigene nel DNA (questo è un comportamento anomalo, ma normale delle cellule ospiti), che porterà all’immunizzazione.

Oltre a questi, ci sono nuove tecnologie per i vaccini che coinvolgono varie tecniche di ingegneria genetica per rendere i vaccini strumenti più sicuri e altamente precisi per sconfiggere malattie come il cancro e l’HIV.

