I SOCIAL TRADING: OPPORTUNITA’ O TRUFFA?

Il social trading è una forma di investimento che consente agli investitori di osservare il comportamento commerciale dei loro colleghi e trader esperti e di seguire le loro strategie di investimento utilizzando il trading di copie o il mirror trading .

Il social trading richiede poca o nessuna conoscenza dei mercati finanziari ed è stato descritto dal World Economic Forum come un’alternativa sofisticata a basso costo ai gestori patrimoniali tradizionali .

Il social trading è un modo alternativo di analizzare i dati finanziari osservando cosa stanno facendo gli altri trader, confrontando e copiando le loro tecniche e strategie.

Prima dell’avvento del social trading, gli investitori e gli operatori si basavano su analisi fondamentali o tecniche per formare le loro decisioni di investimento.

Utilizzando il social trading, gli investitori e i trader potrebbero integrare nel proprio processo decisionale gli indicatori sociali del trading di feed di dati di altri trader.

Le piattaforme o le reti di social trading possono essere considerate una sottocategoria di social network online .

Il social trading consente ai trader di fare trading online con l’aiuto di altri e alcuni hanno affermato di abbreviare la curva di apprendimento dal principiante al professionista esperto.

I trader possono interagire con gli altri, guardare gli altri fare trading, quindi duplicare i loro trade e scoprire cosa ha spinto il top performer a fare un trade in primo luogo. Con commerci la copia , gli operatori possono imparare quali strategie funzionano e che non funzionano.

Il social trading è usato per fare speculazioni; nel contesto morale le pratiche speculative sono considerate negativamente e devono essere evitate da ogni individuo che, al contrario, dovrebbero mantenere un orizzonte a lungo termine evitando qualsiasi tipo di speculazione a breve termine.

Esistono tre tipi principali di operazioni:

Scambio singolo (o non sociale): il commerciante A effettua uno scambio normale da solo;

Copia trade : il trader A effettua esattamente lo stesso trade del singolo trade del trader B;

Scambio speculare : il trader A esegue automaticamente ogni singolo trader B, ovvero il trader A segue esattamente le attività di trading del trader B.

Altre varianti offerte su alcune piattaforme consentono agli utenti di copiare il portafoglio di un altro trader (copia del portafoglio) e di seguire i dividendi di un trader (copia dei dividendi), dove ogni volta che un trader seguito preleva denaro dal proprio conto, verrà prelevato un importo proporzionale di denaro dal l’equilibrio del loro seguace, in tempo reale.

Il social trading prevede il libero flusso di informazioni tra i singoli investitori finanziari .

L’accesso illimitato alle informazioni è importante nel commercio finanziario e ciò rende il libero scambio di informazioni di interesse sia su piccola scala che su singoli investitori.

Il social trading offre ai trader l’opportunità di lavorare insieme in team di trading che possono negoziare i mercati in modo collaborativo, sia mettendo in comune fondi, dividendo la ricerca o condividendo informazioni.

Come per i social network in senso lato, le strategie di monetizzazione non sono sempre chiare ed è possibile, tuttavia, che il valore a lungo termine di tali siti Web possa derivare dalla varietà e profondità dei dati sui loro utenti, che le loro comunità attive potrebbero generare.

Le piattaforme di social trading rivelano statistiche sulle prestazioni degli operatori, posizioni aperte e passate e sentimento del mercato, fornendo ai membri informazioni complete per valutare la credibilità dei contributori che seguono sulla piattaforma.

