All’inizio del XX secolo i sieri convalescenti venivano usati per arginare focolai di malattie virali come la poliomielite, il morbillo, parotite e influenza. Una meta-analisi retrospettiva di otto studi sull’uso di sieri convalescenti che hanno coinvolto 1703 pazienti durante la pandemia del virus dell’influenza H1N1 del 1918 suggerì che coloro che avevano ricevuto siero avevano una mortalità più bassa.

Sebbene l’efficacia dei sieri convalescenti sia variata con il virus e lo studio, all’epoca si concordava sul fatto che questo intervento fosse utile ed era utilizzato in numerosi focolai. È interessante notare che storicamente i sieri convalescenti sono stati sviluppati e utilizzati in molti casi senza i mezzi per misurare i titoli anticorpali o la conoscenza dei sierotipi virali e in studi clinici che non soddisfacevano i moderni criteri di randomizzazione o accecamento.

Più recentemente, il siero convalescente è stato usato durante le epidemie virali. Nella pandemia del virus dell’influenza H1N1 del 2009–2010, i preparati anticorpali sierici convalescenti ottenuti mediante aferesi sono stati utilizzati per il trattamento di soggetti con grave infezione da H1N1 2009 che richiedono terapia intensiva.

Gli individui trattati con siero hanno manifestato un ridotto carico virale respiratorio, risposte sieriche di citochine e mortalità.

Il siero convalescente è stato utilizzato anche nell’epidemia di ebola dell’Africa occidentale del 2013.

Un piccolo studio non randomizzato in Sierra Leone ha rivelato una sopravvivenza significativamente più lunga per quelli trattati con sangue intero convalescente rispetto a quelli che hanno ricevuto un trattamento standard15 ). Sono sopravvissuti anche due pazienti trasferiti negli Stati Uniti e trattati con una combinazione di siero convalescente e un farmaco sperimentale.

Esistono prove aneddotiche dall’H5N1 e H7N9 i focolai di influenza aviaria che hanno utilizzato sieri convalescenti sono risultati efficaci e tutti i pazienti sono sopravvissuti.

Sebbene ogni malattia virale ed epidemia sia diversa, queste esperienze forniscono importanti precedenti storici che sono sia rassicuranti che utili poiché l’umanità ora affronta l’epidemia di COVID-19.

