I prodotti di consumo hanno un impatto sul pianeta, tra cui l’olio di cocco

Un team di ricercatori ha voluto fornire maggiori informazioni sulla raccolta di noci di cocco ai consumatori, ma anche loro sono rimasti sorpresi dai risultati del loro studio.

L’autore principale Erik Meijaard ha lavorato nella conservazione tropicale per quasi tre decenni, quindi ha familiarità con la frequente pubblicazione di informazioni sull’olio di palma e la mancanza di informazioni su altre piante simili.

La coltivazione dell’olio di cocco è stata dannosa per gli ecosistemi e ci si aspetta addirittura che sia responsabile dell’estinzione di alcuni animali, tra cui l’occhio bianco Marianne, un uccellino e la volpe volante ontong di Giava, temuta da estinguersi, trovata solo sulle Isole Salomone.

Altre specie attualmente minacciate dalla produzione di cocco sono il Sangihe tarsier in via di estinzione, un piccolo primate originario dell’isola Sangihe in Indonesia, e il cervo Balabac, che si trova solo su tre isole nelle Filippine.

Secondo lo studio , ora in diverse pubblicazioni, la produzione di olio di cocco è un pericolo per 20 specie minacciate per milione di litri di olio prodotto, la misurazione standard utilizzata per stabilire il livello di distruzione causato dalla produzione.

Comparativamente, l’olio di palma misura a 3,8 specie per milione di litri e l’olio di soia ha un impatto di 1,3 specie per milione di litri.

Un altro boccone interessante dello studio mostra che gli allevamenti di cocco in realtà coprono molto meno spazio terrestre rispetto ad altre colture oleaginose.

Ad esempio, rispetto ai 30,4 milioni di acri stimati per le palme da cocco, le palme da olio coprono 46,7 milioni di acri.

L’impatto complessivo è maggiore, tuttavia, in base alla Lista rossa della IUCN.

Lo studio riporta che le piantagioni di cocco interessano 66 specie nell’elenco, tra cui 29 vertebrati, sette artropodi, due molluschi e 28 piante.

Sebbene questa rivelazione sull’olio di cocco possa essere scioccante, è destinata a essere informativa per i consumatori.

Lo studio prosegue segnalando che la noce di cocco non è l’unico colpevole e dobbiamo mantenere un obiettivo più ampio quando si tratta di produzione di petrolio .

Ad esempio, le macchine che raccolgono olio d’oliva sono accusate della morte di oltre 2,5 milioni di uccelli ogni anno.

