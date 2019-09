I pensieri suicidi non compaiono da un giorno all’altro

Tempo di lettura: 2 minuti

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ogni 40 secondi si suicida una persona. È una delle cause più frequenti di morte tra le persone comprese nella fascia di età che va dai 15 ai 44 anni. Colpisce più gli uomini che le donne.

La cosa più importante è la prevenzione. Bisogna stare attenti ai segnali che svelano che si stanno incubando pensieri suicidi. Un intervento tempestivo può risultare decisivo.

Alcuni segnali denotano la comparsa di pensieri suicidi. I più abituali sono i seguenti:

Poca voglia di mangiare e perdita dell’appetito

Poca cura del proprio aspetto personale

Dormire troppo a lungo

Vivere delle tappe di insonnia gravi

Isolamento e rifiuto della compagnia

Tristezza o irritabilità frequenti

Dire frasi come “voglio morire” o “la vita non merita di essere vissuta”

Mancanza di interesse per tutto

Consumo frequente di alcol o altre droghe.

Esistono anche casi di depressione nascosta. I sintomi sono molto sottili e non sono per nulla facili da individuare.

In questi casi, la cosa più comune è che i soggetti si mostrino evasivi quando gli si chiede qualcosa sulla loro vita personale.

Se qualcuno sta cominciando ad incubare pensieri suicidi, la cosa più importante da fare e non lasciarlo solo.

La solitudine non fa altro che incrementare lo stadio depressivo. Contribuisce anche a far perdere di vista le soluzioni al problema.

La persona con tendenze suicide, progressivamente, comincia a chiudere le porte della sua vita in faccia a chiunque. Non vuole parlare con nessuno. Non vuole uscire e, di volta in volta, gli riesce sempre più difficile mantenere una routine.

Certamente non è facile, ma ciò che si deve fare è cercare di parlare con quella persona.

Quando una persona comincia a dire che preferirebbe morire, non bisogna sottovalutare la questione. Questo tipo di affermazioni non nascono dal nulla, specialmente se si dicono con una certa frequenza.

