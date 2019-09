I nostri ritmi circadiani influenzano il nostro desiderio di dormire

Tempo di lettura: 2 minuti

Ci sono momenti durante il giorno in cui ci troviamo seriamente carenti nel reparto energia – quando perdiamo quei sonnellini pomeridiani che ci hanno fatto prendere da bambini. Molte persone scherzano sul loro orologio interno, ma sapevi che esiste davvero? Il tuo corpo ha un orologio in base al quale opera; si chiama il tuo ritmo circadiano. Circadiano significa un ciclo naturale di 24 ore.

Dormire abbastanza

Secondo la National Sleep Foundation (NSF) , gli adulti tendono a sentirsi attivi e letargici alle stesse ore durante il giorno.

Aggiungono che gli adulti hanno dei crolli al mattino presto, intorno alle 03:00 quando dormono e intorno alle 14:00, subito dopo pranzo.

Coloro che dormono bene e abbastanza ogni notte potrebbero essere molto meno colpiti da questi crolli pomeridiani, rispetto a quelli che sono privati ​​del sonno.

Qual è il ritmo circadiano?

Nel corso degli anni, molti professionisti della salute, ricercatori e scienziati hanno studiato i ritmi circadiani e continuano a fare nuove scoperte.

L’anno scorso, Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach e Michael W. Young hanno vinto il premio Nobel per la fisiologia o la medicina per le loro scoperte sui meccanismi molecolari che controllano il ritmo circadiano.

Il tuo orologio interno si trova nel cervello, più precisamente nell’ipotalamo, ed è scientificamente soprannominato il nucleo soprachiasmatico (SCN).

Il ritmo circadiano determina i tuoi schemi di sonno ed è ad esempio influenzato quando viaggi attraverso i fusi orari o lavori con l’ora legale.

Il National Institutes of General Medical Science (NIGMS) afferma che anche la luce e l’oscurità influenzano il ritmo circadiano.

L’SCN è posizionato sopra i nervi ottici nel cervello. È posizionato in modo ottimale per ricevere comunicazione sulla luce in arrivo e quando c’è meno luce comunica al cervello che ha bisogno di produrre melatonina, un ormone che ti fa dormire.

L’età gioca anche un ruolo importante nel funzionamento del ritmo circadiano. L’NSF afferma che invecchiando, il ritmo circadiano cambia man mano che il numero di ore di sonno necessarie ogni notte diminuisce.

Quei sonnellini di mezzogiorno

Tendiamo a incolpare il cibo che abbiamo mangiato a pranzo per quel desiderio prepotente di fare un pisolino, ma c’è di più.

Phyllis Korkki per il New York Times specifica che, a causa del tuo ritmo circadiano, è naturale che il tuo corpo voglia riposare dopo essere stato sveglio per circa sette o otto ore.

Aggiunge che il tuo ritmo circadiano converge con un altro fenomeno fisiologico – l’omeostasi – gli sforzi interni del tuo corpo per regolarsi e trovare uno stato di equilibrio.

Questo, insieme al tuo pranzo, provoca letargia perché il tuo corpo sta bruciando più energia nel tentativo di regolarsi internamente, oltre a digerire quella grande insalata di pasta che hai mangiato a pranzo.

Gli spagnoli hanno l’idea giusta

Fare una pausa o una siesta dopo pranzo fa parte della cultura spagnola da tempo immemorabile, anche se alcune persone si sono allontanate da questa tradizione negli ultimi anni. Molte altre comunità hanno anche adottato l’idea di una siesta perché hanno scoperto che un pisolino migliora la produttività e la vigilanza per il resto della giornata.

Alcune aziende statunitensi come Google, Nike e Uber hanno abbracciato il concetto e molte offrono un’area di sonnellino come vantaggio.

I pisolini non devono essere lunghi, però. Tutto ciò di cui il tuo corpo ha bisogno per alimentare le restanti ore del giorno è un breve pisolino di 20-30 minuti.

