I motivi per iniziare a mangiare ananas

Tempo di lettura: 2 minuti

L’ananas è un frutto delizioso che ha un ottimo sapore se consumato da solo, come ingrediente nei freschi dessert estivi, come succo o usato per aromatizzare il prosciutto cotto. L’ananas non è solo un alimento molto versatile che la maggior parte della gente ama, ma è anche estremamente salutare. Alcuni esperti di salute raccomandano di mangiare almeno una tazza di ananas ogni giorno, e questo è ancora più vero quando iniziano a comparire gli effetti dell’invecchiamento.

1. Il magnesio e la vitamina B sono due nutrienti che diminuiscono gradualmente nel corso degli anni e mangiare quotidianamente ananas può aiutare a contrastare queste carenze. La tiamina, il potassio, la riboflavina e gli antiossidanti aiutano a sostenere la salute del cuore e del cervello sono i nutrienti presenti anche nel frutto.

2. Il testosterone è l’ormone responsabile dello sviluppo delle caratteristiche maschili. Mentre sia gli uomini che le donne hanno il testosterone, è molto più alto nei maschi adulti. A volte gli uomini hanno livelli di testosterone inadeguati, quindi i loro livelli di libido e di forza sono troppo bassi. Questa carenza potrebbe essere migliorata aggiungendo ananas alla dieta poiché i nutrienti che fornisce supportano livelli sani di testosterone.

3. Una dose giornaliera completa di vitamina C che supporta un sistema immunitario sano si trova in una tazza di ananas. Questo nutriente essenziale aiuta a ridurre l’infiammazione e il gonfiore dopo l’intervento chirurgico e aiuta anche ad alleviare il dolore e il gonfiore causati da lesioni. La pelle sana richiede il supporto di antiossidanti e vitamina C per prevenire danni da radicali liberi e l’ananas promuove la produzione di collagene per mantenere la pelle grassoccia e flessibile.

4. Alcune malattie come le malattie cardiache e il cancro diventano più probabili con l’avanzare dell’età, ma gli antiossidanti e i nutrienti che promuovono la salute presenti nell’ananas combattono i radicali liberi responsabili delle condizioni legate all’età.

5. Un sistema digestivo che funzioni correttamente è essenziale per una salute ottimale e la bromelina nell’ananas lavora per abbattere le proteine ​​mentre la fibra fornita aiuta a pulire il colon e ad alleviare la costipazione . L’ananas è l’unica fonte naturale di bromelina.

6. Poche condizioni influenzano negativamente uno stile di vita sano più dei problemi respiratori . La bromelina nell’ananas può alleviare i sintomi dell’asma e anche aiutare a impedire alle persone di sviluppare la condizione.

7. L’ipertensione è un disturbo comune che può essere ereditario, legato all’età o causato dall’obesità. La bromelina è un fluidificante del sangue naturale che può essere utilizzato per sostituire l’aspirina con l’approvazione di un medico.

8. L’ananas aumenta la fertilità per le coppie che stanno pianificando di avere un figlio. Il frutto è ricco di beta-carotene, vitamina C, acido folico, zinco e rame che sono tutti noti per aumentare la fertilità sia negli uomini che nelle donne.

9. L’ananas è ricco di fosforo , un minerale necessario per la crescita di ossa e denti sani . La maggior parte delle persone crede che assumere abbastanza calcio assicuri che le loro ossa siano forti e sane, ma la combinazione di fosforo e calcio è necessaria per una buona salute delle ossa.

Ci sono pochi alimenti che offrono così tanti benefici per la salute pur essendo molto gustosi. Chiunque desideri mantenersi in buona salute durante i loro anni senior dovrebbe aggiungere una tazza di ananas alla sua dieta quotidiana. Ci sono così tanti modi per goderti questo trattamento che una dose giornaliera di ananas non deve mai essere noiosa.

