I membri della UE passano alla App Signal per messaggiare

Tempo di lettura: 2 minuti

La Commissione europea dell’UE ha dichiarato a tutto il personale che dovrebbero passare all’app di messaggistica di segnale invece di utilizzare app di messaggistica come WhatsApp, Facebook Messenger e i messaggi di Apple a causa delle crescenti paure sulla sicurezza informatica, riferisce Politico .

Il dictum è arrivato all’inizio di febbraio quando la Commissione europea ha inviato un messaggio a tutto il personale sulle sue schede di messaggistica interna dicendo: “Signal è stato selezionato come applicazione consigliata per la messaggistica istantanea pubblica”.

Signal è stato a lungo elogiato come l’app di messaggistica più sicura disponibile dai sostenitori della sicurezza e della privacy, incluso Edward Snowden. Questo grazie alla forte crittografia end-to-end dell’app. Ma anche altre app di messaggistica come WhatsApp e Messaggi di Apple sono crittografate end-to-end (Facebook Messenger non lo è), quindi perché la CE raccomanda al suo staff di passare a Signal anziché a quelle app?

Parte del motivo è che i tentativi di hacking sono aumentati su individui di alto profilo, tra cui Jeff Bezos , utilizzando come vettore i messaggi inviati tramite le app di messaggistica più diffuse, incluso WhatsApp. Tuttavia, il più grande singolo elemento di differenziazione tra Signal e altre app di messaggi crittografati end-to-end è Signal è open source, mentre WhatsApp di Facebook e i messaggi di Apple non lo sono.

Un’app di messaggistica sicura open source significa che chiunque può visualizzare il codice sorgente dell’app e verificare che l’app stia davvero facendo tutto ciò che afferma, come mantenere i tuoi messaggi al sicuro da occhi indiscreti, incluso lo stesso creatore di app. Mentre è improbabile che le app di messaggistica sicura di Facebook o Apple siano poco oneste sulle loro capacità, la natura open source di Signal offre tranquillità a coloro che vogliono confermare che un’app sta facendo ciò che dice sulla carta. È molto interessante per una grande organizzazione governativa come la Commissione europea.

Fonte : fast company com

