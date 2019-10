I cileni creano sacchi che si dissolvono in acqua

Tempo di lettura: 1 minuto

I ricercatori Roberto Astete e Cristian Olivares stavano studiando i modi per sviluppare un detergente biodegradabile quando hanno messo a punto una formula che consente loro di creare sacchetti di plastica che si dissolvono facilmente in acqua. Sperano di iniziare a commercializzare il materiale in Cile ad ottobre di quest’anno.

La formula chimica trovata era a base di PVA (alcool polivinilico solubile in acqua) e altri componenti approvati dalla FDA (US Food, Drug, Cosmetic, Medical Device, Biological e Blood Blood) e un calcare , usato al posto dell’olio.

Esiste anche la possibilità di utilizzare il materiale per produrre tessuti solubili, che possono essere utilizzati per realizzare ecobags o prodotti ospedalieri come barelle, maschere, camicie da notte e camici da ospedale, che sono generalmente monouso. In questo caso, il tessuto si dissolverebbe in acqua bollente senza lasciare residui contaminanti.

La forza della materia prima, secondo i ricercatori, consentirebbe anche la produzione di materiali più resistenti come posate, piatti e altri contenitori.

Alla domanda sulla forza del prodotto nei giorni di pioggia, gli uomini d’affari hanno affermato che era possibile programmare la temperatura alla quale la plastica si dissolve. Un altro vantaggio di questo materiale è che è anti-asfissia, una causa rilevante di mortalità infantile quando va a contatto con la lingua o con le lacrime.

L’iniziativa gli è valsa il premio SingularityU Chile Summit 2018, che gli è valso uno stage nella Silicon Valley, in California.

