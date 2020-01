I benefici del succo di banana

Chiquita Brands International Inc. bananas are arranged for a photograph at Union Street Produce Co. in San Francisco, California, U.S., on Tuesday, Feb. 19, 2013. Chiquita Brands International Inc. is expected to release quarterly earnings data on Feb. 21. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Tempo di lettura: 5 minuti

I benefici per la salute del succo di banana includono il supporto di una migliore digestione, la promozione del potere cerebrale, un popolare integratore alimentare, la prevenzione dell’ictus, il miglioramento dell’umore e l’alleviamento delle ulcere allo stomaco. Altri benefici includono l’eliminazione delle tossine dal corpo, ricche di vitamine e antiossidanti, alleviare la depressione, sostenere la salute dei reni, rafforzare le ossa, controllare il livello di colesterolo, combattere i radicali liberi, mantenere una buona pressione sanguigna e sostenere una buona visione.

Che cos’è il succo di banana?

Uno dei più deliziosi succhi di frutta che tutti amano avere è il succo di banana. Caricato con tutti i nutrienti essenziali, vitamine e minerali; le banane ‘non solo aumentano i livelli di energia, ma proteggono anche il corpo da molte malattie.

L’aggiunta di questo dono della natura alla tua dieta garantisce una moltitudine di benefici. Inoltre, grazie ai suoi poteri curativi, supporta anche la digestione e riduce gli effetti collaterali del fumo.

Sebbene la banana sia popolare mangiata nelle sue forme crude, ci sono molti modi per consumare il frutto. Puoi preparare un frullato di banana o aggiungerlo come ingrediente nutriente nella tua macedonia.

Tuttavia, un altro modo popolare di beneficiare delle banane è di averlo come succo. Molte marche producono prodotti di alta qualità e puri di succo di banana in modo da poterlo facilmente includere come parte sana della dieta.

Come fare il succo di banana?

Incredibili benefici del succo di banana

Puoi anche preparare il tuo succo di banana seguendo questi semplici passaggi:

Prendi 2 banane e tagliatele a pezzetti

Frullare le banane tritate con 120 ml di latte per 30 secondi

Aggiungi 2 cucchiaini di miele al succo

Aggiungi qualche goccia di cardamomo o essenza di vaniglia per esaltarne il gusto.

Quali sono gli incredibili benefici del succo di banana?

Il succo di banana frena le fitte della fame e ti aiuta a superare le tue voglie di zucchero. Il succo offre una vasta gamma di benefici elencati di seguito.

1. Migliore digestione

Grazie al contenuto di fibre nelle banane, sono uno dei frutti migliori per supportare la digestione. Il succo di banana favorisce una digestione sana. È anche utile per alleviare costipazione e altri disturbi di stomaco.

2. Potenza del cervello

Puoi sostituire il tè o il caffè a colazione per sostituirlo con un bicchiere pieno di succo di banana. Le banane sono ottime per aumentare la memoria ed è per questo che il succo di banana è raccomandato ai bambini per migliorare le loro capacità cognitive.

Il motivo per cui questo succo fa bene al cervello è perché contiene potassio , che è un elemento incredibile per migliorare le prestazioni mentali e migliorare la concentrazione.

3. Un popolare integratore alimentare

Non è raro imbattersi in diversi programmi dietetici che dipendono fortemente dal succo di banana. Dal momento che il succo ha diversi minerali , vitamine e fibre ; è usato come ingrediente dietetico importante in centinaia di programmi di perdita di peso e ricette popolari.

Consumalo quotidianamente per raccogliere i suoi numerosi benefici se vuoi accelerare il tuo viaggio di perdita di peso. Inoltre, il succo è anche soprannominato l’integratore di fibre ideale per curare i morsi della fame e la costipazione.

4. Previene l’ictus

Uno dei vantaggi più importanti del consumo di succo di banana è che riduce le possibilità di sperimentare colpi a un livello significativo. Ancora una volta, ciò è dovuto all’elevato contenuto di potassio nelle banane che garantisce una buona salute del cuore con conseguenti minori complicazioni cardiache.

5. Miglioratore dell’umore

Se stai cercando un esaltatore di umore naturale per sollevare il morale, affidati alle capacità di questo succo per gestire i tuoi sbalzi d’umore. Il succo contiene tutti gli zuccheri naturali tra cui saccarosio, fruttosio e glucosio che sono utili per farti sentire meglio.

Questo è il motivo per cui il succo di banana è altamente raccomandato per gli appassionati di esercizio fisico. Se bevi un bicchiere di succo di banana prima dell’allenamento; sei sicuro di beneficiare dell’energia aggiunta che ottieni da questo fantastico succo.

6. Rivive le ulcere allo stomaco

Poiché le banane funzionano alla grande per stimolare le cellule che formano i rivestimenti dello stomaco, il succo di banana è un modo potente per eliminare i batteri nocivi che si traducono nella formazione di ulcere allo stomaco dolorose. Tuttavia, assicurati di consultare il tuo medico prima di usarlo come rimedio per il trattamento di infezioni allo stomaco e ulcere.

7. Contiene molti antiossidanti

Le banane promuovono una salute generale superiore; grazie al suo elevato numero di antiossidanti. Ecco perché elimina le tossine e migliora la circolazione sanguigna in tutto il corpo. Se consumi il succo di banana con verdure come il cavolo, otterrai incredibili benefici per garantire una migliore salute del cuore.

8. Ricco di vitamine

Non molti di noi sanno che il succo di banana è una delle fonti più nutrienti di vitamine tra cui vitamina C , vitamina B5 , vitamina B6 e vitamina B3 . Questo fatto da solo rende il succo di banana una bevanda indispensabile per ottenere buone quantità di energia.

Queste vitamine migliorano anche il sistema nervoso e consentono ai nostri nervi di funzionare in modo eccellente.

La vitamina B6 supporta la digestione e migliora le prestazioni del cervello. Innesca anche la produzione di ormoni utili che aiutano ad alleviare lo stress. Ecco perché si consiglia il succo di banana per calmare i nervi se si verificano eventi stressanti.

9. Rimedio naturale alla depressione

Come accennato in precedenza, il succo di banana funziona miracolosamente per migliorare il tuo umore. Ciò significa che serve come rimedio naturale per sollevare il morale. Se ti senti depresso e depresso senza una ragione apparente; bevi un bicchiere di succo di banana per migliorare il tuo umore.

La ricerca dimostra anche che l’uso regolare del succo di banana riduce le possibilità di infarti e ictus seguiti da un evento stressante.

10. Buona salute del rene

Ci sono molti composti utili nel succo di banana per bilanciare gli effetti negativi del sale. Questo rende più facile per il rene svolgere il proprio lavoro. Quindi, se si verificano problemi ai reni, bere un bicchiere di succo di banana ogni giorno.

11. Rafforza le ossa

Poiché il succo è una ricca fonte di fruttooligosaccaride , è un’ottima bevanda per aumentare la produzione di batteri probiotici. Questi batteri particolari consentono al corpo di assorbire completamente importanti nutrienti poiché produce enzimi digestivi e vitamine.

Inoltre, il succo di banana protegge anche il corpo da numerosi microrganismi che si trovano all’interno del tratto digestivo.

12. Controlla il colesterolo

Il succo di banana contiene anche pectina, che è una fibra in soluzione per mantenere buoni livelli di colesterolo nel corpo. Poiché le fibre idrosolubili riducono i livelli di colesterolo cattivo (LDL) senza influire sul colesterolo HDL, il consumo di questo succo è un modo naturale per regolare un livello di colesterolo sano.

13. Combatte i radicali liberi nel corpo

Grazie all’abbondanza di antiossidanti, il succo di banana fa miracoli per prevenire eventuali danni causati dai radicali liberi. Il potassio si prende cura del cuore e previene l’insorgenza di molte malattie cardiache per garantire una buona salute del cuore.

14. Mantiene buoni livelli di pressione sanguigna

Ancora una volta, il potassio presente nel succo di banana assicura che vengano mantenuti buoni livelli di pressione sanguigna. Il calcio e il magnesio presenti nel succo assicurano buoni livelli di pressione sanguigna.

15. Buona visione

La ricerca dimostra che le banane sono ottime per migliorare la vista degli occhi e prevenire anche l’insorgenza di molti disturbi agli occhi negli ultimi anni di vita. Quindi, l’uso regolare del succo di banana ti aiuterà a migliorare la vista e a evitare complicazioni di salute degli occhi mentre invecchi.

Fonte : naturalfoodseries.com

