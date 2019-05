I 4 migliori esercizi all’aperto all’aperto a basso impatto

Questi 4 esercizi all’aperto a basso impatto aiuteranno a mantenere il corretto pompaggio del sangue senza sovraccaricare il corpo, oltre a sfruttare le meraviglie che la natura ci offre. Oltre a migliorare la circolazione, migliorerai la tua flessibilità, rafforzerai i muscoli, i polmoni e il cuore, oltre a migliorare il tuo umore!

Quindi, preparati a partire al tuo momento preferito, scegli i migliori abiti da esercitare e non dimenticare di applicare la protezione solare, anche se nella tua città il Sole non è ancora punitivo in questo periodo dell’anno. E non lasciare che il freddo ti spaventi se è inverno! E, soprattutto, una bottiglia d’acqua è fondamentale per idratarsi durante l’esercizio.

1. Ciclismo

Indossa un elmetto e fai una passeggiata nel quartiere o sulla spiaggia o sulla pista ciclabile vicino a dove vivi. Se non hai pedalato per un lungo periodo in pochi mesi, controlla le condizioni dei tuoi pneumatici. Prendilo per la manutenzione se necessario. Altrimenti, sfida te stesso a goderti le brezze esterne della tua città mentre pedali per ottenere una forza più sana.

Il ciclismo è uno degli esercizi outdoor a impatto ridotto perfetto per chi ha problemi al ginocchio, molto più morbido per le articolazioni che correre o camminare per lunghe distanze.

2. Nuoto o acquagym

Uno dei modi più piacevoli e rinfrescanti per allenarsi all’aperto è fare un tuffo in piscina. Scegli una piscina da un club vicino a casa o dal tuo appartamento, se ce ne sono, e prova a dare il maggior numero di giri possibile o iscriviti a un corso di acquagym nella tua palestra per uno dei migliori allenamenti a basso impatto lavora la sua resistenza allo stesso tempo. Nuoto e aerobica in acqua possono aiutarti a rimanere indolore, soprattutto se soffri di artrite.

3. Pilates

Il Pilates può essere uno degli esercizi outdoor a basso impatto, devi semplicemente scegliere una posizione ariosa nel tuo cortile o sulla piazza vicino a casa e portare il tapis roulant con te. Se sei un principiante, consulta il tuo medico prima di iniziare un programma di allenamento e prendere lezioni con un istruttore Pilates certificato è l’ideale per imparare la forma, il flusso, i movimenti e le sequenze esatte per la pratica.

Attività risalente alla fine del 1800, il Pilates è stato aderito per ridurre lo stress, promuovere un sistema immunitario sano, migliorare la postura e alleviare il mal di schiena tra molti altri benefici . Prova un allenamento Pilates per principianti e guarda se ti piace!

4. Camminare

Se correre è troppo impegnativo per il tuo corpo, prova a salire le scale ea camminare per rimanere attivo. È uno dei modi più semplici per migliorare la tua salute ogni giorno: tutto ciò di cui hai bisogno è una bottiglia d’acqua e scarpe comode da passeggio!

Cerca di contare 10.000 passi al giorno o cammina per almeno 30 minuti (facendo brevi pause se necessario) per sfruttare appieno i benefici del camminare per la salute .

Costruisci la tua routine e continua a fissare nuovi obiettivi una volta raggiunto un nuovo traguardo.

Cambia il percorso a piedi, recluta un amico per camminare con te e usa un contapassi per seguire i tuoi passi. È una buona idea portare anche il tuo animale domestico a fare una passeggiata!

Ricorda, non importa ciò che pratichi, ascolta il tuo corpo. Se ti senti debole, trova un punto fresco con un po ‘di ombra per riposare per alcuni minuti. Assicurati di rimanere idratato e inizia lentamente, soprattutto se stai iniziando a praticare una nuova attività o riprendi un esercizio dopo alcuni mesi fermati.

