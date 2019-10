HRW e altre ONG chiedono di respingere la candidatura venezuelana per il Consiglio dei diritti umani

Tempo di lettura: 2 minuti

Diverse organizzazioni non governative, tra cui Human Rights Watch (HRW), hanno esortato martedì a respingere la candidatura del Venezuela per il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, data la storia del governo di Nicolás Maduro.

“Il Venezuela non dipinge nulla nel Consiglio dei diritti umani”, ha difeso il direttore delle risorse umane delle Nazioni Unite, Louis Charbonneau, durante una conferenza stampa.

Due giorni dopo le elezioni in cui una parte dei seggi di questo organo verrà rinnovata, Charbonneau ha invitato i paesi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a fare tutto il possibile per frenare la candidatura venezuelana.

Il Venezuela si sfiderà alle elezioni di giovedì con Brasile e Costa Rica per due seggi disponibili per la regione latinoamericana e caraibica.

La candidatura costaricana, annunciata questo mese, ha l’obiettivo dichiarato di impedire al governo Maduro di assumere una delle posizioni in seno al Consiglio dei diritti umani.

In totale, più di cinquanta organizzazioni non governative per i diritti umani si sono unite per opporsi alle aspirazioni venezuelane.

Per l’International Service for Human Rights (ISHR), una ONG con sede a Ginevra, il Venezuela non soddisfa i requisiti per far parte dell’organismo delle Nazioni Unite.

L’ISHR valuta ogni anno la cooperazione dei candidati con le Nazioni Unite e il loro sostegno ai diritti umani e, nel caso venezuelano, ritiene che sospenda in 14 dei 15 criteri in esame.

Le ONG hanno fatto appello alla coscienza dei diplomatici che depositeranno i loro voti – che sono segreti – e hanno sottolineato che la scelta del Venezuela sarebbe “uno schiaffo” per i milioni di venezuelani colpiti dalla crisi nel paese.

Lo scorso agosto, il Venezuela è diventato il primo paese dell’America Latina ad essere indagato dallo stesso Consiglio per i diritti umani, che ha approvato la creazione di una commissione per studiare i presunti abusi del governo.

L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, in un rapporto dettagliato ha presentato quest’anno molte di queste accuse e ha documentato almeno 6.000 decessi nelle operazioni di sicurezza dal 2018.

Per Beatriz Borges, direttrice del Centro di giustizia e pace venezuelano (Cepaz), scegliere il Venezuela significherebbe “minare l’integrità” del Consiglio per i diritti umani, quindi ha invitato gli Stati membri ad opporsi.

Le ONG hanno riconosciuto che ci sono altri candidati con record sui diritti umani molto problematici, incluso il Brasile, ma hanno sottolineato che il caso del Venezuela è molto peggio.

Insieme all’America Latina e ai Caraibi, i gruppi dell’Europa orientale (con Armenia, Moldavia e Polonia in competizione per due posizioni) e dall’Asia (con Indonesia, Iraq, Giappone, Isole Marshall e Corea del Sud in lotta per quattro seggi) avranno le elezioni gareggiato.

Nel frattempo, Benin, Libia, Mauritania e Sudan arrivano in Africa senza opposizione, e Olanda e Germania lo fanno in Europa occidentale.

Il Consiglio per i diritti umani ha un totale di 47 membri, che sono in carica per tre anni. EFE

mvs / jfu / cav

Reporters Freelance – Mail, americhe@reporterspress.it