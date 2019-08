H&M collabora con il designer cinese Angel Chen

Tempo di lettura: 1 minuto

La stilista cinese Angel Chen è accanto in H & M ‘s serie per una collaborazione da 45 pezzi il cui guardaroba sarà in stile urbano com pezzi versatili fortemente influenzati dalla cultura cinese. Chen è il primo designer cinese a collaborare con il rivenditore svedese.

Tra i capi d’abbigliamento figurano un abito in maglia lavorata, un maxi abito con paillettes e una pelliccia sintetica rosa, nonché accessori come la custodia del telefono e la borsa e due stivali unisex.

Siamo molto entusiasti di questa imminente collaborazione con il talentuoso designer ANGEL CHEN. Fondendo l’estetica orientale con dettagli come ricami raffinati e logo 3D in colori come il rosso orientale, il rosa bubble gum e il giallo brillante, rende questa collezione street style e sportiva. Con linee sia per uomo che per donna, questa collaborazione racchiude perfettamente l’essenza degli stili distintivi di Angel. – afferma Pernilla Wohlfahrt, H&M Assortment Manager per collaborazioni e collezioni speciali.

