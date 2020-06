HHLA gestisce la più grande nave portacontainer del mondo a Burchardkai

Tempo di lettura: 2 minuti

La più grande nave portacontainer al mondo HMM Algeciras, con una capacità di 24.000 container standard da 20 piedi (TEU), farà scalo al Terminal container HHLA di Burchardkai (CTB) domenica 7 giugno 2020. La nave dovrebbe arrivare con l’alta marea della sera intorno alle 7 pm L’HMM Algeciras è in viaggio inaugurale e farà scalo per la prima volta al porto di Amburgo. Durante la sua permanenza, il mega cargo caricherà e scaricherà circa 8.500 container, o 13.600 TEU, ed è programmato per lasciare il terminal mercoledì prossimo intorno alle 14:00

L’HMM Algeciras è il nuovo fiore all’occhiello della compagnia di spedizioni sudcoreana HMM (ex Hyundai Merchant Marine) e il suo orgoglio e gioia. “Non vediamo l’ora di accogliere l’HMM Algeciras qui ad Amburgo”, afferma James Kim, CEO di HMM Germany. Osserva che questa prima chiamata nella città anseatica è una pietra miliare nei lunghi legami marittimi tra la Corea del Sud e Amburgo e sottolinea contemporaneamente l’importanza del porto di Amburgo come hub per i servizi di trasporto marittimo internazionale.

L’HMM Algeciras ormeggerà nel Waltershofer Hafen al Terminal container HHLA Burchardkai. “HHLA è lieta che HMM arrivi ora ad Amburgo con le sue navi più grandi. Ciò conferma che abbiamo avuto il giusto approccio proattivo agli investimenti nella nuova tecnologia delle gru a cavalletto e nelle capacità di stoccaggio al fine di essere in grado di gestire navi di queste dimensioni oggi “, afferma Jens Hansen, membro del consiglio di amministrazione e direttore operativo (COO) di Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Osserva inoltre che durante la pandemia di coronavirus, è diventato chiaro che Amburgo, il più grande porto marittimo della Germania, è vitale per la fornitura efficiente e affidabile di compagnie e persone in Germania e in tutta Europa.

Si prevede che circa 8.500 container, o 13.600 TEU, saranno caricati e scaricati presso il CTB entro mercoledì. Questi contengono beni di consumo, alimenti, bevande e tabacco, prodotti tessili, articoli elettronici, parti di macchine e attrezzature, dispositivi medici, prodotti chimici di base e tutti i tipi di materie prime. Questo volume di carico, che deve essere gestito e inoltrato il più rapidamente possibile, richiede le massime prestazioni da parte dei dipendenti e la tecnologia del terminal.

Cinque nuove gru a portale per container sono appena arrivate a Burchardkai per un terzo ormeggio di mega-nave. Ciò fornirà a HHLA capacità aggiuntive per la movimentazione di navi portacontainer ultra grandi con un volume di carico di 24.000 container standard (TEU) e oltre.

