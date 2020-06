Halima Aden ha creato una linea di set di maschere Hijab e le sta donando

Tempo di lettura: 1 minuto

La modella Halima Aden ha collaborato con Anywear per creare una capsula di hijab, set per la copertura del viso e turbanti. Il progetto Banding Together del marchio è una linea di fasce regolabili per gli operatori sanitari creata con Allure .

Anywear aveva precedentemente collaborato con il parrucchiere Chris McMillan e il truccatore Daniel Martin. Ora, le cofondatrici Emily Shippee e Adi-Lee Cohen si sono unite a Halima per creare la linea di maschere per il viso appositamente progettate.

Molti marchi di moda hanno imperniato la loro strategia per creare maschere per il viso durante la pandemia di coronavirus, ma non tutti hanno considerato attentamente i lavoratori in prima linea di fedi diverse.

Mentre i dottori e le infermiere hijabi hanno utilizzato maschere standard, le maschere non tengono conto del velo e dei rivestimenti per il viso.

Le maschere in tessuto, gli hijab e i turbanti sono tutti realizzati con tessuti organici e possono essere utilizzati come barriera per coprire le maschere N95 / mediche. Sono tutti riutilizzabili e lavabili in lavatrice.

