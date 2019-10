Haiti, Fotoreporters Chery Dieu-Nalio di AP ferito da arma da fuoco

Tempo di lettura: 1 minuto

Un fotoreporter dell’Associated Press ed un’altra persona, sono stati colpiti da un’arma da fuoco in faccia, dal un senatore haitiano Jean Marie Ralph Fethiere, un senatore del nord, durante scontri.

Leblanc ha detto di aver visto Fethiere tirare una pistola contro una folla di manifestanti. Patrice Dumont, un altro senatore, ha detto che Fethiere ha avvertito la folla che avrebbe sparato se non fosse stato lasciato solo. Fethiere in seguito ha tentato di giustificare le sue azioni sostenendo l’autodifesa, non si sa ancora se verrà perseguito.

Il senato haitiano ha cercato di incontrarsi per la seconda volta in due giorni per confermare la nomina di Fritz-William Michel, un nuovo primo ministro.

Il presidente Jovenel Moise sta cercando di confermare l’appuntamento prima di poter partire per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. La sua partenza è già stata ritardata a causa della crisi in patria.

La nomina di Michel ha causato violenze in precedenza in parlamento quando i politici hanno iniziato a picchiarsi a vicenda con sedie e pugni nell’assemblea nazionale.

I cittadini hanno anche protestato contro Moise e il governo nell’ultima settimana, mentre il paese continua a testimoniare carenza di carburante e aumento del costo della vita.

