Guatemala, Immigrazione: trattative con gli Stati Uniti

Funzionari dei Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri del Guatemala hanno rivelato che il loro paese è in trattative con gli Stati Uniti per stabilire un accordo migratorio, anche se hanno chiarito che non è necessariamente sotto la figura di “terzo paese sicuro”.

“Il ministro (dell’Interno, Enrique Degenhart) è stato questo fine settimana a Washington e al momento si tiene il dialogo sulla conclusione di un accordo che non dovrebbe essere specificamente definito un paese terzo sicuro”, ha affermato il vice ministro di Sicurezza, Luis Arévalo.

Il funzionario, attaccato al ministero dell’Interno, ha fatto le sue dichiarazioni quando è apparso giovedì insieme al vice ministro degli Esteri Pablo García Saenz prima che la Commissione Migrante al Congresso, Prensa Libre, riferisse.

“Il ministro (Degenhart) è davvero nel dialogo, forse è una questione non solo di sicurezza, ma copre molte istanze al livello del governo guatemalteco, comprendiamo la salute, il lavoro, tra gli altri”, ha aggiunto Arevalo, insistendo su che l’accordo non è stato finalizzato, quindi non può commentare la sua redditività.

Quando l’accordo sarà formalizzato “pronunceremo noi stessi”, ha detto il viceministro, il quale ha ricordato che la Polizia Civile Nazionale “è l’istituzione responsabile per fornire sicurezza al paese e ai cittadini, ovviamente implica fornire sicurezza e controllo agli stranieri che in un determinato momento entrano Guatemala. ”

Pur riconoscendo che il Ministero dell’Interno partecipa alle discussioni per determinare la fattibilità di un accordo di migrazione, Arevalo ha detto che questo “non deve necessariamente essere chiamato con il pretesto di paese terzo sicuro”.

Da parte sua, il viceministro degli Esteri Garcia Saenz ha spiegato che prima di firmare un accordo di migrazione eventuale, il Ministero degli Esteri avrebbe dovuto chiedere un parere ai Ministeri dell’Interno, della Salute e dell’Istruzione, per determinare la fattibilità del progetto.

Garcia Saez ha anche riconosciuto che ci sono colloqui tra i due paesi sulla questione della migrazione, ma ha ribadito che non c’è ancora nulla di ufficiale.

Fonte

20minutos.com