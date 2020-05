Gruppo sanguigno e Covid-19

Tempo di lettura: 2 minuti

Le persone con gruppo sanguigno A hanno un rischio significativamente più elevato per attivare il virus COVID-19 rispetto ai gruppi sanguigni non A, mentre il gruppo sanguigno O ha un rischio significativamente più basso per l’infezione rispetto ai gruppi sanguigni non O”; questo è quanto ha riferito uno studio cinese.

La ricerca non è stata sottoposta a revisione paritaria, il che significa che la sua metodologia non è stata completamente controllata, secondo il South China Morning Post.

La ricerca ha scoperto che le persone con sangue di tipo A presentavano sintomi più gravi, rispetto alle persone con sangue di tipo O dopo l’infezione.

Blood type A seems to be more susceptible than blood type O to SARS-CoV-2 infection. No doubt that glycans play a role in this as the blood group determinants are sugars. #glycotime

Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility https://t.co/U589KF2Dso pic.twitter.com/HUFm32fVer

— Shi Yan (@mryanshi) March 17, 2020